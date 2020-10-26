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Les dossiers de Monsieur K. | Le Talmud dévoilé. Dossier 2
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9 views • October 26, 2020
Aurez-vous le courage d’ouvrir Les Dossiers de Monsieur K. ?
Ce second épisode se propose de dévoiler le Talmud qui est la compilation des commentaires et de la jurisprudence religieuse juive. Rempli d’interdictions et de prescriptions, le Talmud est plein d’euphémismes, d’acronymes, d’allusions pour dissimuler ses aspects les plus sinistres... Mais que dit-il au juste ? Le Talmud démasqué du Révérend Pranaitis lève le voile.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes autres chaînes :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
Ce second épisode se propose de dévoiler le Talmud qui est la compilation des commentaires et de la jurisprudence religieuse juive. Rempli d’interdictions et de prescriptions, le Talmud est plein d’euphémismes, d’acronymes, d’allusions pour dissimuler ses aspects les plus sinistres... Mais que dit-il au juste ? Le Talmud démasqué du Révérend Pranaitis lève le voile.
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