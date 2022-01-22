Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Генерал-Майор КГБ СССР о Чипизации, Новом Мировом Порядке: тёмные инопланетяне — бесы, демоны". «...Итак, ИзТария заведомо изкажена тёмными во имя единой цели — власти над миром. Тайное мировое правительство (масонская ложа) участвует в заговоре «СС» против человечества. А приводит сегодня в действие планы рептилий — мировой диктатор и агрессор — США. Ибо в середине прошлого столетия тайное правительство (в том числе тогдашний президент США Эйзенхауэр) заключило с космическими тёмными пришельцами договор, суть которого следующая: поскольку Земле грозит «неизбежная» экологическая катастрофа, в которой всё человечество погибнет, инопланетяне предлагают три альтернативы: «1. Использовать ядерные взрывы для проделывания дыр в стратосфере, через которые отбросы и избыток тепла могли бы уходить в космос, большая часть людей при этом погибнет, и их численность будет доведена до размеров, когда население не сможет влиять на экологию (Это привело бы к полному уничтожению землян. — Авт.). 2. Совместно с инопланетянами построить сеть подземных городов и тоннелей, которые могли бы принять отобранных представителей всех культур, где они смогли бы выжить и сохранить человеческую расу. Оставшихся на поверхности Земли людей предполагается бросить на произвол судьбы, лицом к лицу с катастрофой. 3. Используя технологии пришельцев и землян, создать колонии во внешнем космосе — сначала на Луне, а затем на Марсе, куда могли бы попасть некоторые из избранных землян» (В.М. Купер. «Петиция обвинения». Нью-Йорк, 1989). Правительства, подписавшие договор с инопланетянами, выбрали два последних варианта. Эти проекты включали контроль над раждаемостью, внедрение смертоносных микробов, заражение землян СПИДом, плюс похищение и изпользование их, как доноров энзимов и для ручного труда, тотальный контроль за каждым жителем Земли, вживление микрочипов. Посему, всё, что сегодня случается на Земле: экологические кризисы, войны, революции, теракты, — не происходит без санкции захватчиков...» (Из Статьи Виктории ПреобРАженской «Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет сознанием землян» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-1999-2006/tajna-marii-magdaliny,-ili-kto-upravlyaet-soznaniem-zemlyan )/

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«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. Из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).

«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света» (Виктория ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания», 2020 г.). Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya