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Het bedrog van Tim Pauwels, de nieuws ombudsman van de VRT
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10 views • September 05, 2021
De VRT wil duidelijk de mensen die betogen zwart maken en dom laten uit schijnen. Het is een vorm van gaslighting. Dezelfde VRT zend wel beelden uit met uitspraken over mogelijk komende verplichting en in sommige ziekenhuizen is het al stiekem verplicht blijkbaar (zonder dat er al wetgeving is ?), dat was alvast wat in het VTM nieuws gezegd werdt. Dus is het al verplicht en de betogende mensen hebben gelijk, ze betogen preventief tegen een mogelijk opkomende algemene verplichting en tegen de verplichting in de zorg. De VRT ombudsman begrijpt dat precies niet, dus hebben we een slimmere of eerlijkere ombudsman nodig.
We hebben in feite een gehele hervorming van het nieuws-systeem nodig zodat ze beide kanten weergeven of eigenlijk beter een alternatieve nieuwszender die onafhankelijk is. De VRT en VTM zijn beide niet altijd eerlijk en meestal te eenzijdig in hun berichtgeving.
Originele video:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/26/zijn-reportagemakers-wel-altijd-kritisch-genoeg-soms-niet/
https://www.viruswaanzin.be/
We hebben in feite een gehele hervorming van het nieuws-systeem nodig zodat ze beide kanten weergeven of eigenlijk beter een alternatieve nieuwszender die onafhankelijk is. De VRT en VTM zijn beide niet altijd eerlijk en meestal te eenzijdig in hun berichtgeving.
Originele video:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/26/zijn-reportagemakers-wel-altijd-kritisch-genoeg-soms-niet/
https://www.viruswaanzin.be/
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