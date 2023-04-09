'1964 CARTOON MAKING FUN OF SINGLE BULLET THEORY!

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A FEW MONTHS AFTER PRESIDENT KENNEDY WAS MURDERED PEOPLE KNEW THE SO CALLED MAJIC BULLET THEORY WAS A BUNCH OF CRAP. SADLY THOUGH, THE CIA MOCKINGBIRD MEDIA STILL PUSHES THESE ENDLESS LIES TODAY! UNFORTUNATELY, MOST PEOPLE DON'T GIVE A DAMN ABOUT THE TRUTH. THEY'RE MORE CONCERNED ABOUT ONE'S SEX THAN REALTY. PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...