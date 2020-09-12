ΡΩΣΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΣΚΟΠΙΑ"

Ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό ντοκιμαντέρ των ομόδοξων Ρώσων αδερφών μας περί της πλάνης των μαρτύρων του ιεχωβά.

Αδερφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν ξεχνάμε πως πολεμούμε την πλάνη και όχι τον αδερφό μας. Όπως πολεμούμε τα πάθη και όχι τον αμαρτωλό. Οι πλανεμένοι αδερφοί μας χρειάζονται βοήθεια ώστε να βγούνε από την πλάνη.

Διότι, όλοι είμαστε αμαρτωλοί και χρίζουμε φώτισης, ευλογίας και διάκρισης για να πορευόμαστε στο δύσβατο μονοπάτι της μετάνοιας, της εξομολόγησης και της αφύπνισης που θα μας φέρει πιο κοντά στο Δημιουργό μας, τον Τριαδικό Θεό μας.





«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)