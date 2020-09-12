ΡΩΣΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΣΚΟΠΙΑ"

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Αδερφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν ξεχνάμε πως πολεμούμε την πλάνη και όχι τον αδερφό μας. Όπως πολεμούμε τα πάθη και όχι τον αμαρτωλό. Οι πλανεμένοι αδερφοί μας χρειάζονται βοήθεια ώστε να βγούνε από την πλάνη.
Διότι, όλοι είμαστε αμαρτωλοί και χρίζουμε φώτισης, ευλογίας και διάκρισης για να πορευόμαστε στο δύσβατο μονοπάτι της μετάνοιας, της εξομολόγησης και της αφύπνισης που θα μας φέρει πιο κοντά στο Δημιουργό μας, τον Τριαδικό Θεό μας.
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)