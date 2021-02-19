Δήλωση ΣΟΚ:Αυτοί που κάνανε το εμβόλιο m-RNA θα πεθάνουν...💥

«Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που έκαναν το εμβόλιο m-RNA θα πεθάνουν αυτόν τον Φεβρουάριο έως έναν χρόνο αργότερα .. οι μελέτες σε ζώα μας απέδειξαν πως θα πεθάνουν σε ποσοστό έως 50%. Ειδικά έως και το 80% των ανθρώπων που είναι στην ηλικιακή ομάδα από 45 ετών έως και 80 ετών θα έχουν σοβαρές επιπλοκές υγείας η θα πεθάνουν.»

«Αυτό που κάνει το εμβόλιο είναι να στήνει μία χρονική παγίδα στο ανοσοποιητικό σύστημα.»

«Πρώτο σύμπτωμα είναι ή αίσθηση αναφυλαξίας ακολουθεί αλλεργικό σοκ και το τρομερότερο είναι πως στην τελική φάση δεν θα έχεις αποκτήσει οποιαδήποτε ανοσία, όμως θα έχεις διεγείρει το ανοσοποιητικό σου σύστημα να επιτεθεί στον εαυτό σου, τον οποίο έχει ουσιαστικά μετατρέψει σε έναν μεταλλαγμένο οργανισμό, τον οποίο αναγνωρίζει σε κάθε σου κύτταρο όπου εγκαταστάθηκε το m-RNA ως εχθρό, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σου να σκοτώσει τα ίδια σου τα εσωτερικά όργανα .. συκώτι πνευμόνια νεφρά κλπ. και οι ασθενείς θα υποστούν σήψη και θα πεθάνουν σε μία εβδομάδα.»

Η Professor Dolores Cahill αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Πρωτοβουλίας Καινοτόμων Φαρμάκων (ΙΜΙ), μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας φαρμάκων για την προώθηση νέων φαρμάκων, καθηγήτρια ιατρικής στο UCD(University College Dublin) μετά από τις δηλώσεις αυτές, της ζητήθηκε να παραιτηθεί από την θέση της πριν από έναν περίπου μήνα, διότι θεωρήθηκε πως αν ληφθούν κυριολεκτικά υπόψιν τότε θα πανικοβληθεί ο κόσμος!

Η κυρία Cahill η οποία συμμετείχε ως επιστήμονας σε κορυφαίες επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής ένωσης έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο βίντεο το οποίο ενώ είχε εκατομμύρια θεάσεις το youtube το απέσυρε συνοπτικά:...