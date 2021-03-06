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Análisis sobre las Vacunas Experimentales Covid19. Riesgo relativo vs Absoluto por cada Empresa. Dra. Karina Acevedo-Whitehouse.
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369 views • March 06, 2021
Más info: https://elinvestigador.org/analisis-vacunas-covid19-experimentales/
Información muy muy recomendable tanto para personal sanitario y médicos. Como para ciudadanos dada
la genial sencillez con la que lo explica la Dra. Bruno Karina Acevedo

¿Qué tipo de tecnología están utilizando las diferentes farmaceúticas en sus vacunas experimentales?

¿Qué es el riesgo relativo y el riesgo absoluto?

¿A cuantas personas tengo que vacunar para proteger a una sola?

¿Que posibles efectos adversos ya se saben sobre las nuevas vacunas ARNm para Covid19?
El conocimiento como remedio contra el miedo.
Conclusiones sobre las vacunas experimentales
1. No se conoce la eficacia de la vacunas para evitar enfermedad severa y muerte por Covid19.

La vacuna más efectiva (riesgo relativo) no protege a 95 de cada 100, sino a 1 de cada 141.
La seguridad de las vacunas anteriores contra Sars-Cov1 en modelos animales demostraron que es común la inmunopatología
y el Amplificación Mediada por Anticuerpos.
Se sabe que vacunas de Adenovirus (AdV) pueden incrementar el riesgo de infectarse con VIH.
No hay testeo (con estudios pubicados) en personas mayores de 65 años, ni en niños, ni con vacunas mezcladas.
Hay reportes de muertes post-vacunales y efectos muy serios.
No parecen proteger contra las nuevas variantes.
Si alguien muere o es afectado por las vacunas, no puede hacer responsable a las farmaceúticas productoras de los productos experimentales. Los gobiernos les absuelto de toda posible responsabilidad.
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riesgos
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