Eric Amarillo om historiens gåtor

Parkettgolvsprat..

Jag undrar idag hur i hela friden det gick till att lägga flera hektars parkettgolv i slott och herresäten på 1600 talet..? Jag undrar verkligen hur man lyckades såga till miljontals bitar av olika träslag (som transporterats med båt) från alla världens hörn och sen pussla ihop exakt heligt geometriska mönster av dessa?

Svaren kommer som en typ av insikt när man väl ställer frågorna.. Vi minns och ser vårt gudomliga ursprung och vår gudomliga potential till att skapa bortanför det vi tror är möjligt idag.. 😍🙏





Källa:

https://www.facebook.com/reel/1538875630986543