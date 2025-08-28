Robert Takacs - Klärung von klassischen Fremdenergien - Spezial

Robert Takacs ist ein Energetiker und spiritueller Heiler, der sich auf die von ihm entwickelte Methode der Energiearbeit mit Quellenergien spezialisiert hat.

In diesem Interview spricht er darüber, was unter klassischen Fremdenergien zu verstehen ist – und wie man sich von ihnen befreien kann. Begleitet wird die gesamte Sendung von einer Lichtdusche, die Klärung in Körper, Finanzen, Seelenkommunikation und andere Lebensbereiche bringen kann.

Im Mittelpunkt steht das Loslassen – die Seele entscheidet, ob sie diesen Schritt gehen möchte, unterstützt von der Intelligenz des Körpers.





Weiterführender Links:

https://www.roberttakacs.de

https://www.robert.energy





Sendungsdatum: 2025 08 25





