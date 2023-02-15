Abendspaziergang zum Amtsgericht Einbeck 15.02.2023

Hier ist was in den Briefen drin war.https://odysee.com/@adrianmilosevic:e/Nachtrag-Klage-gegen-BND-Ich-habe-die-Patentl%C3%B6sung-im-wahrsten-Sinne-des-Wortes:4

An alle Gangstalker welche für den BND arbeiten lasst den Scheiß ihr helft

mit die Opfer weiter zu traumatiesieren um sie so in ihren Programmierungen zu halten z.B. alles ist eine Simulation

und Reptilien Aliens beherschen uns. Hier mal ein YouTube video was zur Programmierung benutz wird.

https://youtu.be/D8RifQK1Y7c?t=4640

Hier noch so ein paar Programmierungsfilme

https://www.youtube.com/watch?v=m9iuoAu7DZs





https://www.youtube.com/watch?v=xQKq9y6TrZo





https://www.youtube.com/watch?v=C0qjEOphqcA





Manche Opfer glauben auch das sie in einem Tank wie in der Matrix liegen und wenn man Fleisch ist wird einem

der eigene Körper verfüttert. Es gibt reale Spieler und "soulless ones" also Seelenlose. Alles dient dazu vom BND abzulenken und Straftaten und Kindesmissbrauch zu vertuschen.

https://www.youtube.com/watch?v=DqGG1YNxm0A

Ich gehörte mal zu diesen Leuten bis ich irgendwann erwacht bin als die Tante behauptet hätte die Opfer hätten sich das so ausgesucht etc. Targeted Individuals gibt es nicht.

Die Tante behauptet auch man soll Vegan werden um seine Frequenz anzuheben.

Ein Honeypot. Na wenn das World Econonmic Forum uns alle zu Veganern machen will kann das ja nur gesund für uns sein... Schaut Euch mal diesen ganzen Klapperskelette an.

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/plant-based-diet-biodiversity-report/





https://flood.house.gov/media/press-releases/congressman-flood-world-economic-forums-vegan-dreams-deny-food-science















