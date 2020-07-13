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Jean-Jacques Crevecoeur - L'hypothèse effrayante du virus imaginaire (épisode III) - Conversation du lundi #45
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2 views • July 13, 2020
Import YT 6 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=s6uHFY_lVLU
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.
Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0
Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.
Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Dans cette nouvelle conversation du lundi, je persiste dans ma démarche résolue de « contemplateur des complots » ! Depuis le début de ma démarche de lanceur d'alertes, en février dernier, je vous parle d'une pseudo-pandémie… Et nombreuses sont les personnes qui m'ont reproché de mettre en doute l'existence de cette pandémie !
Bien entendu, loin de moi l'idée de nier la réalité des maladies et des morts ! Par contre, pour confirmer l'existence d'une réelle pandémie, il est nécessaire de répondre à une question centrale : « Ces morts sont-elles dues à un virus ou sont-elles des événements qui auraient, de toute façon, eu lieu pendant cette période ? » Autrement dit, avons-nous été en présence d'une nouvelle maladie d'origine virale ou avons-nous été trompés par une stratégie consistant à recycler des morts « naturelles ou de vieillesse » en morts du COVID19 ?
Si c'est le cas, nous aurons la preuve que toute cette opération était un coup monté par une « Minuscule Minorité de Psychopathes Milliardaires » visant à mettre la population mondiale à genoux, sur les plans économique, psychologique, social et humain…
Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC
Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC
*** QUI SUIS-JE ***
Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.
Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.
Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;
— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.
Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.
REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité.
*** La plateforme ÉMERGENCES ***
Jean-Jacques Crèvecœur est le fondateur et le directeur pédagogique de la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations.
La création de cette plateforme répond à deux constats :
— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;
— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.
C’est la raison pour laquelle la plateforme d’ÉMERGENCES-Formations a pour ambition de favoriser des connexions de plus en plus riches entre ceux qui aspirent à une meilleure vie et à un meilleur monde.
Par ailleurs, les formations en ligne proposées se distinguent par l’exigence de vulgarisation très poussée, la qualité des méthodes proposées et l’excellence pédagogique de la démarche.
DÉCOUVREZ ce qui pourrait vous être utile dans ce que nous vous proposons en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/CatalogueEmergences
ALORS, JE VOUS INVITE À REJOINDRE DÈS MAINTENANT L’IMMENSE COMMUNAUTÉ de gens qui, comme vous, aspirent à l’émergence d’un autre monde.
**Rejoignez la communauté en cliquant sur ce lien :** http://bit.ly/Rejoignezlacommunauté
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
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Dans cette nouvelle conversation du lundi, je persiste dans ma démarche résolue de « contemplateur des complots » ! Depuis le début de ma démarche de lanceur d'alertes, en février dernier, je vous parle d'une pseudo-pandémie… Et nombreuses sont les personnes qui m'ont reproché de mettre en doute l'existence de cette pandémie !
Bien entendu, loin de moi l'idée de nier la réalité des maladies et des morts ! Par contre, pour confirmer l'existence d'une réelle pandémie, il est nécessaire de répondre à une question centrale : « Ces morts sont-elles dues à un virus ou sont-elles des événements qui auraient, de toute façon, eu lieu pendant cette période ? » Autrement dit, avons-nous été en présence d'une nouvelle maladie d'origine virale ou avons-nous été trompés par une stratégie consistant à recycler des morts « naturelles ou de vieillesse » en morts du COVID19 ?
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Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.
A travers ce partage, je veux :
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— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;
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— d’une part, nous sommes des millions à ne plus nous reconnaître dans les valeurs et les messages véhiculés par les politiques, les entreprises multinationales et les médias qui veulent nous pousser à plus de consommation et plus d’individualisme ;
— d’autre part, pour créer les conditions d’un autre monde, basé sur des valeurs de respect, d’autonomie, de coopération et de solidarité, il est devenu indispensable d’acquérir de solides compétences pour apprendre à prendre soin de soi-même, de son entourage, de la communauté locale et de la nature.
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