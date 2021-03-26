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Weltweiter Widerstand gegen 5G-Ausbau
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Deutschland wird finanziell ausgeschlachtet
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Größter Nettozahler in der EU, Wohlfahrtsstaat für Schein-Flüchtlinge, Luxusfinanzierer für die Politikdarsteller, Milliarden-Sponsoring für Klimaschwindler, Milliarden für die Berliner Bauruine BER, usw. – das alles auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung und des unternehmerischen Mittelstandes, die wie eine Weihnachtsgans ausgenommen werden. Gleichzeitig steigt das Armutsrisiko bei Rentnern, die ihr Leben lang gearbeitet haben …
Donald Trump hat einen ähnlichen Ausverkauf seines Landes gestoppt und die USA erfreuen sich jetzt eines ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwungs, den auch der einzelne Bürger positiv in seiner Brieftasche spürt. So geht Politik für das Volk.
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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