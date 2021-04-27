© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE "COVID" "TESTS" ARE NOT ONLY FAKE BUT CONTAIN TOXIC CHEMICALS
Follow
0
Share
Report
75 views • April 27, 2021
THE "COVID" "TESTS" ARE NOT ONLY FAKE BUT CONTAIN TOXIC CHEMICALS
THERE HAVE BEEN SEVERAL REPORTS FROM SEVERAL COUNTRIES - OVER THE PAST FEW MONTHS
– THAT STATE THESE FAKE "COVID19" TESTS THAT ARE BEING USED TO TERRORIZE THE PUBLIC –
- IN THE POLITICIAN CREATED VIRUS HYSTERIA/CRIME SPREE PROJECT COVID19
- THAT THE FAKE TESTS - ARE CAUSING DISEASE AND DAMAGE INCLUDING INFECTIONS AND WORSE
-THIS ONE VIDEO MAY BE CITING ALL THE MILLIONS OF TESTS WESTERNIZED COUNTRIES ARE BUYING FROM CHINA – BUT THE ISSUES ARE PRESENT REGARDLESS WHERE THE "TESTS" ARE "MANUFACTURED"
Video: Austrian parliament
*******URGENT WARNING FROM PARLIAMENT: CORONA TEST STICKS FROM CHINA HAVE TOXIC CHEMICALS
MORE INFO https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
THERE HAVE BEEN SEVERAL REPORTS FROM SEVERAL COUNTRIES - OVER THE PAST FEW MONTHS
– THAT STATE THESE FAKE "COVID19" TESTS THAT ARE BEING USED TO TERRORIZE THE PUBLIC –
- IN THE POLITICIAN CREATED VIRUS HYSTERIA/CRIME SPREE PROJECT COVID19
- THAT THE FAKE TESTS - ARE CAUSING DISEASE AND DAMAGE INCLUDING INFECTIONS AND WORSE
-THIS ONE VIDEO MAY BE CITING ALL THE MILLIONS OF TESTS WESTERNIZED COUNTRIES ARE BUYING FROM CHINA – BUT THE ISSUES ARE PRESENT REGARDLESS WHERE THE "TESTS" ARE "MANUFACTURED"
Video: Austrian parliament
*******URGENT WARNING FROM PARLIAMENT: CORONA TEST STICKS FROM CHINA HAVE TOXIC CHEMICALS
MORE INFO https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.