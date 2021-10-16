Se non lavori per il virus e non hai i soldi per pagare è colpa tua perché non rispetti la legge 22 Gennaio 2021

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https://www.ilgiornale.it/news/politica/sentenza-bomba-sui-dpcm-conte-sono-illegittimi-e-1912139.html



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