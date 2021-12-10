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10.12.2021. Для чего будет создан искусственный голод? Три открытия (Выпуск № 230 часть I (2)).
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8047 views • December 09, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:50 Воронеж против QR. Поход в Думу. https://www.youtube.com/watch?v=q4AF8ttE7RU.
12:00 Что делать здоровым "преступникам"? https://www.youtube.com/watch?v=V2d1P382mYI.
25:03 Письмо слушателя. Борьба с биометрией. https://t.me/ProtivGadov2. https://t.me/Protestnarod.
37:50 Ижевские оружейники модернизировали устройство для вакцинации антипрививочников. https://panorama.pub/news/izhevskie-oruzhejniki-modernizirovali-ustrojstvo-dlya-vakczinaczii-antiprivivochnikov.
43:05 Письмо слушателя. УКОЛЯТ ДАЖЕ ТЕХ КТО ОКАЖЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
52:08 ПРОСИМ МОЛИТВ... СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ. Преставился отец Андрей (Алешин). Он сам сказал, что его отравили... (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87427-prosim-molitv-prestavilsja-otec-andrej-aleshin-on-sam-skazal-chto-ego-otravili-video.html.
55:07 "ВЫ, ХРИСТИАНЕ, ЧЕГО БОИТЕСЬ?!" ИНТЕРВЬЮ О.САВВЫ СВЯТОГОРЦА. https://bastyon.com/index?v=1aa5068e1aae350bd0dcc6639df041f765722d34603cef96113620ced23597e3&;video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB.
01:26:41 ЕСТЬ ВРЕМЯ ДАЖЕ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЧТОБЫ ПОКАЯТЬСЯ. https://3rm.info/main/87427-prosim-molitv-prestavilsja-otec-andrej-aleshin-on-sam-skazal-chto-ego-otravili-video.html.
01:29:45 Причины трагедии операции «Аука»: пять молодых миссионеров погибли из-за фотографии. https://www.youtube.com/watch?v=pgHQ1FiEsOs&;t=26s.
01:35:03 Как епископ пожертвовал своей жизнью ради спасения неконтактных племен. https://www.youtube.com/watch?v=bl1S7a4QBuk&;t=3s.
01:43:18 Письмо слушателя.
01:52:15 Почаевское чудо 4.05.2015. https://www.youtube.com/watch?v=NPnrzY7WUdU.
01:57:10 Письмо слушателя.
02:03:02 Съедобные дикорастущие травы. Наталья Замятина. Здоровое питание. https://www.youtube.com/watch?v=cUTJVCSOARU&;list=WL&index=19.
02:06:09 Опыт переезда из города в деревню (Анатолий Мун, Алексей Устинов. https://www.youtube.com/watch?v=_tf44kqlQRw.
Сегодня мы поговорим о борьбе с ковидными ограничениями и QR-кодами, узнаем, то собираются привить всех. Узнаем о смерти священника Андрея Алешина, который сам предсказал свою смерть. Послушаем интервью отца Саввы Святогорца, напомним, что вакцина содержит кровь абортированных детей. Поговорим о миссионерстве и о его пользе. Ответим на некоторые вопросы слушателей нашего канала, напомним, что дикорастущие растения также можно употреблять в пищу. Увидим чудо, которое произошло в Почаеве.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:50 Воронеж против QR. Поход в Думу. https://www.youtube.com/watch?v=q4AF8ttE7RU.
12:00 Что делать здоровым "преступникам"? https://www.youtube.com/watch?v=V2d1P382mYI.
25:03 Письмо слушателя. Борьба с биометрией. https://t.me/ProtivGadov2. https://t.me/Protestnarod.
37:50 Ижевские оружейники модернизировали устройство для вакцинации антипрививочников. https://panorama.pub/news/izhevskie-oruzhejniki-modernizirovali-ustrojstvo-dlya-vakczinaczii-antiprivivochnikov.
43:05 Письмо слушателя. УКОЛЯТ ДАЖЕ ТЕХ КТО ОКАЖЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
52:08 ПРОСИМ МОЛИТВ... СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ. Преставился отец Андрей (Алешин). Он сам сказал, что его отравили... (ВИДЕО). https://3rm.info/main/87427-prosim-molitv-prestavilsja-otec-andrej-aleshin-on-sam-skazal-chto-ego-otravili-video.html.
55:07 "ВЫ, ХРИСТИАНЕ, ЧЕГО БОИТЕСЬ?!" ИНТЕРВЬЮ О.САВВЫ СВЯТОГОРЦА. https://bastyon.com/index?v=1aa5068e1aae350bd0dcc6639df041f765722d34603cef96113620ced23597e3&;video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB.
01:26:41 ЕСТЬ ВРЕМЯ ДАЖЕ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЧТОБЫ ПОКАЯТЬСЯ. https://3rm.info/main/87427-prosim-molitv-prestavilsja-otec-andrej-aleshin-on-sam-skazal-chto-ego-otravili-video.html.
01:29:45 Причины трагедии операции «Аука»: пять молодых миссионеров погибли из-за фотографии. https://www.youtube.com/watch?v=pgHQ1FiEsOs&;t=26s.
01:35:03 Как епископ пожертвовал своей жизнью ради спасения неконтактных племен. https://www.youtube.com/watch?v=bl1S7a4QBuk&;t=3s.
01:43:18 Письмо слушателя.
01:52:15 Почаевское чудо 4.05.2015. https://www.youtube.com/watch?v=NPnrzY7WUdU.
01:57:10 Письмо слушателя.
02:03:02 Съедобные дикорастущие травы. Наталья Замятина. Здоровое питание. https://www.youtube.com/watch?v=cUTJVCSOARU&;list=WL&index=19.
02:06:09 Опыт переезда из города в деревню (Анатолий Мун, Алексей Устинов. https://www.youtube.com/watch?v=_tf44kqlQRw.
Сегодня мы поговорим о борьбе с ковидными ограничениями и QR-кодами, узнаем, то собираются привить всех. Узнаем о смерти священника Андрея Алешина, который сам предсказал свою смерть. Послушаем интервью отца Саввы Святогорца, напомним, что вакцина содержит кровь абортированных детей. Поговорим о миссионерстве и о его пользе. Ответим на некоторые вопросы слушателей нашего канала, напомним, что дикорастущие растения также можно употреблять в пищу. Увидим чудо, которое произошло в Почаеве.
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