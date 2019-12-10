Pöördepunkt. Kas Häid jõule Või ...häid Valguse Võidu Päevi...

Kui palju on veel neid, kes KONKSNINADE-le vajalike riitustega kaasa on minemas ja arvamas, et kõik tänasel ajal avalikkuses peetavad PÜHAD on ehedatel aadetel peetavad?



Soovitan siiralt end lahti haakida kõikidest kaasaja ühiskonna poolt peetavatest PÜHADEST ja loobuda toitmast seega endi energiatega PIMEDUSE KULTUST, mis praeguste kõikide pühade taga tegelikkuses redutamas on ning asuda selle kõige asemel tootma Meile, hingelistele Inimestele väga vajalikku valgust ja hakata pidama Meie omasid, vanadest, Meie tegelike esivanemate aegadest pärit Inimlikke pühasid.



Just 25. detsembril, kui Meie esivanematest veedad pühitsesid Koljadat, ehk valguse võidu püha pimeduse üle, on puhaste hingedega ning

KIRKU ja muude uskude "PÜHAKODADEGA" sidumata Inimestel soovitav võtta osa valguse loomisest ;)



Angelika K: Ehk seletab see, miks paljudel meist on säilinud alateadlik vastumeelsus (nimetagem seda kasvõi alalhoiu- või ellujäämis instinktiks) kogu selle jõuluhulluse suhtes. Võtan täieliku riski olla ebapopulaarne ja sootsiumist väljaheidetud, kui kavatsen sel aastal osaleda hoopiski valgusriitusel, eemal linnast...säilitades hapraid närvirakke ja olla osa millestki palju väekamast.