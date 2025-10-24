Colapso del sistema fiduciario y activos resilientes: oro, plata, criptomonedas

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Christopher Sullivan analizó el colapso financiero del dólar, citando la agitación social en Francia, el colapso económico de Japón y el posible rescate del Reino Unido por parte del FMI. Destacó que el oro y la plata están alcanzando máximos históricos, con el oro potencialmente subiendo a $4,200 y la plata a $100. Sullivan señaló las constantes revisiones laborales del gobierno estadounidense, cuestionando su precisión. Enfatizó el cambio de las monedas fiduciarias hacia las materias primas y las criptomonedas, mencionando el mandato de China que obliga a las compañías de seguros a mantener oro físico. También habló sobre la posible revalorización del oro y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la estabilidad social.
