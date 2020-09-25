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Χωρίς ανάσα: τα χρονικά του μεγάλου φόβου. Συνέντευξη με τον Πέτρο Αργυρίου
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1 view • September 25, 2020
Με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του Πέτρου Αργυρίου με τίτλο "Χωρίς Ανάσα: τα χρονικά του μεγάλου φόβου", συναντήσαμε τον γνωστό συγγραφέα- αναλυτή και εξασφαλίσαμε μια αποκαλυπτική συνέντευξη!
Σημείωση: Ο Πέτρος Αργυρίου αναφέρει δύο φορές στην συνέντευξη, πως η πτωτική τάση παγκοσμίως είχε σημείο έναρξης την 28η Αυγούστου. Όπως ο ίδιος επισήμανε, αυτό έγινε εκ παραδρομής, καθώς ήταν από τους πρώτους που σε πείσμα του αφηγήματος για την έλευση του δεύτερου κύματος ήδη από τον Αύγουστο, επισήμανε στα social media αυτήν την πτωτική τάση, που ξεκίνησε από τις 26-28 Ιούλη και διήρκησε μέχρι τα τέλη Αυγούστου όταν και δόθηκε η συνέντευξη. Έκτοτε, η πανδημική τάση είναι ανοδική, κάτι που επίσης έχει επισημάνει
Σημείωση: Ο Πέτρος Αργυρίου αναφέρει δύο φορές στην συνέντευξη, πως η πτωτική τάση παγκοσμίως είχε σημείο έναρξης την 28η Αυγούστου. Όπως ο ίδιος επισήμανε, αυτό έγινε εκ παραδρομής, καθώς ήταν από τους πρώτους που σε πείσμα του αφηγήματος για την έλευση του δεύτερου κύματος ήδη από τον Αύγουστο, επισήμανε στα social media αυτήν την πτωτική τάση, που ξεκίνησε από τις 26-28 Ιούλη και διήρκησε μέχρι τα τέλη Αυγούστου όταν και δόθηκε η συνέντευξη. Έκτοτε, η πανδημική τάση είναι ανοδική, κάτι που επίσης έχει επισημάνει
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