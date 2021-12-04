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Clown Planet News (4 December, 2021): Germany has Fallen, Inside the Australian Camp, Biden Masks
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200 views • December 04, 2021
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1466546644145553415
https://twitter.com/Mediaite/status/1466440612815716357
https://twitter.com/frfrankpavone/status/1466120598623592450
https://www.iceagefarmer.com/2021/12/02/u-n-taking-down-private-websites-domain-level-censorship/
https://news.yahoo.com/germany-imposing-covid-19-lockdown-142836250.html?soc_src=social-sh&;soc_trk=tw&tsrc=twtr
https://twitter.com/Lukewearechange/status/1466546516198236164
https://www.youtube.com/watch?v=750ASXEo4X8
https://twitter.com/tomselliott/status/1466409171147010053
https://twitter.com/aginnt/status/1467184584928337920
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1467183757602045957
https://twitter.com/Kukicat7/status/1466452131343441926
https://off-guardian.org/2021/12/02/klaus-great-narrative-locking-the-plebs-in-the-21st-century-platos-cave/
https://summit.news/2021/12/02/post-covid-south-park-satirizes-pandemic-hysteria-over-new-variant/
https://www.lifenews.com/2021/12/01/joe-biden-supports-abortions-up-to-birth-i-support-roe-v-wade-its-a-rational-position-to-take/
https://www.youtube.com/watch?v=4TtBoePzErU
https://twitter.com/disclosetv/status/1466443621918556161
https://twitter.com/tomselliott/status/1467158646949883909
https://www.msn.com/en-us/news/us/exclusive-us-to-extend-transit-mask-mandate-through-mid-march-sources/ar-AARmaaU?ocid=winp-st
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/covid-19-jabs-likely-to-be-required-annually-pfizer-boss-says-1.4744879
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/varadkar-explains-reason-for-new-covid-restrictions-1.4747058
https://www.youtube.com/watch?v=VmSnQEnQXwQ
https://twitter.com/ZNeveri/status/1465435590695034883
https://www.reuters.com/world/europe/dutch-covid-19-quarantine-ends-most-safrica-passengers-authorities-2021-12-02/
https://odysee.com/@RonVaillant:e/the-great-reset-and-the-vax.-pass.:1
https://www.theeponymousflower.com/2021/12/vaxpassports-tattoos-microchips-fiat.html?m=1
https://www.nbcnews.com/health/health-news/majority-mumps-cases-are-vaccinated-cdc-finds-rcna6482
https://www.cnbc.com/2021/11/29/first-on-cnbc-cnbc-transcript-pfizer-chairman-and-ceo-albert-bourla-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html
https://off-guardian.org/2021/12/04/watch-writing-a-new-narrative/
https://www.climatedepot.com/2021/12/03/princeton-physicist-dr-will-happer-is-climate-change-a-problem-the-answer-is-no-its-not-a-problem-at-all-co2-is-not-a-problem-at-all/
https://www.carbonbrief.org/global-co2-emissions-have-been-flat-for-a-decade-new-data-reveals
https://www.catholicnewsagency.com/news/249774/archbishop-ganswein-benedict-xvi-had-three-covid-vaccine-doses-out-of-conviction
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-winter-plan-christmas-shephard-1.6272151
https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-ardis-interview-death-by-remdesivir-illusion-lynchpin-covid-19-risk/
https://www.thedailybeast.com/omicron-variant-puttings-huge-numbers-of-kids-un
https://twitter.com/Mediaite/status/1466440612815716357
https://twitter.com/frfrankpavone/status/1466120598623592450
https://www.iceagefarmer.com/2021/12/02/u-n-taking-down-private-websites-domain-level-censorship/
https://news.yahoo.com/germany-imposing-covid-19-lockdown-142836250.html?soc_src=social-sh&;soc_trk=tw&tsrc=twtr
https://twitter.com/Lukewearechange/status/1466546516198236164
https://www.youtube.com/watch?v=750ASXEo4X8
https://twitter.com/tomselliott/status/1466409171147010053
https://twitter.com/aginnt/status/1467184584928337920
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1467183757602045957
https://twitter.com/Kukicat7/status/1466452131343441926
https://off-guardian.org/2021/12/02/klaus-great-narrative-locking-the-plebs-in-the-21st-century-platos-cave/
https://summit.news/2021/12/02/post-covid-south-park-satirizes-pandemic-hysteria-over-new-variant/
https://www.lifenews.com/2021/12/01/joe-biden-supports-abortions-up-to-birth-i-support-roe-v-wade-its-a-rational-position-to-take/
https://www.youtube.com/watch?v=4TtBoePzErU
https://twitter.com/disclosetv/status/1466443621918556161
https://twitter.com/tomselliott/status/1467158646949883909
https://www.msn.com/en-us/news/us/exclusive-us-to-extend-transit-mask-mandate-through-mid-march-sources/ar-AARmaaU?ocid=winp-st
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/covid-19-jabs-likely-to-be-required-annually-pfizer-boss-says-1.4744879
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/varadkar-explains-reason-for-new-covid-restrictions-1.4747058
https://www.youtube.com/watch?v=VmSnQEnQXwQ
https://twitter.com/ZNeveri/status/1465435590695034883
https://www.reuters.com/world/europe/dutch-covid-19-quarantine-ends-most-safrica-passengers-authorities-2021-12-02/
https://odysee.com/@RonVaillant:e/the-great-reset-and-the-vax.-pass.:1
https://www.theeponymousflower.com/2021/12/vaxpassports-tattoos-microchips-fiat.html?m=1
https://www.nbcnews.com/health/health-news/majority-mumps-cases-are-vaccinated-cdc-finds-rcna6482
https://www.cnbc.com/2021/11/29/first-on-cnbc-cnbc-transcript-pfizer-chairman-and-ceo-albert-bourla-speaks-with-cnbcs-squawk-box-today.html
https://off-guardian.org/2021/12/04/watch-writing-a-new-narrative/
https://www.climatedepot.com/2021/12/03/princeton-physicist-dr-will-happer-is-climate-change-a-problem-the-answer-is-no-its-not-a-problem-at-all-co2-is-not-a-problem-at-all/
https://www.carbonbrief.org/global-co2-emissions-have-been-flat-for-a-decade-new-data-reveals
https://www.catholicnewsagency.com/news/249774/archbishop-ganswein-benedict-xvi-had-three-covid-vaccine-doses-out-of-conviction
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-winter-plan-christmas-shephard-1.6272151
https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-ardis-interview-death-by-remdesivir-illusion-lynchpin-covid-19-risk/
https://www.thedailybeast.com/omicron-variant-puttings-huge-numbers-of-kids-un
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