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„Противникът на войните е свободен да съди воюващите и да пожелае успех на този, на чиято страна е Справедливостта. Много по-вероятно е, посредством осъждането, той да донесе мир между страните, отколкото ако би останал обикновен зрител.“
Махатма Ганди
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Как биват мобилизирани Украинците? Каква военна подготовка и с каква продължителност получават мобилизираните в тренировъчните лагери във Франция, Испания, Словакия, Литва и в останалите НАТО-вски Държави-Корпорации? Каква етно-политическа индоктринация се имплантира в съзнанието на бойците на ВСУ? Какви психоактивни и наркотични субстанции са принуждавани да приемат бойците на ВСУ? Какви хранителни дажби получават мобилизираните Украинци на фронта? Какво е отношението на командния състав към мобилизираните? Какъв е бойния дух на бойците на ВСУ? Какви мероприятия провеждат командирите, за да спрат дезертьорството? Какво е отношението към пленените Украински бойци във ВС на РФ? Какви послания отправят пленените Украински бойци към своите сънародници?
СТАМАТ