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Info en Questions #28 - LIVE du 17 déc. 2020
luciole
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9 views • December 18, 2020
17 décembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=uTf9ZA1c1l0&;pbjreload=101
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

Les coordonnées de l'équipe👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ

Références citées dans cette émission :

— Association Réaction19 : https://reaction19.fr/
— PDF mis en ligne pour la plainte relative aux vaccins :
https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/Plainte-vaccins-VF.pdf
— Références des films documentaires :
• Le courage au service du vivant (Anne Givaudan et Antoine Ashram) : https://vimeo.com/ondemand/lecouragefr
• Vivante (Alex Ferrini) : https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
Keywords
bigpharmacorruptionresistancedictatureliberteescroqueriedesinformationcovidmasquessantevaccinslanceurs d alerteimmunitesupercherieeveil
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