© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Δρ Frank Zalewski αναλύει τα εμVόλια Pfizer
Follow
1
Share
Report
2 views • November 01, 2021
Προσοχή! Δύσπεπτες πληροφορίες!
Εάν δεν αντέχει το στομάχι σας ΜΗΝ δείτε αυτό το βίντεο!
Ο Δρ. Zalewski ανέλυσε κάποια φιαλίδια του σκευάσματος που ονομάζει εμVoλιο η Pfizer και μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών του.
Μπορείτε να μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
🔗Telegram: t.me/eternalnow_blog
Εάν δεν αντέχει το στομάχι σας ΜΗΝ δείτε αυτό το βίντεο!
Ο Δρ. Zalewski ανέλυσε κάποια φιαλίδια του σκευάσματος που ονομάζει εμVoλιο η Pfizer και μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών του.
Μπορείτε να μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
🔗Telegram: t.me/eternalnow_blog
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.