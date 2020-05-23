© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La falsità sul numero dei morti etichettati tutti per morti da covid-19 in Italia, svelata in 20 secondi.
Follow
1
Download MP3
Share
Report
56 views • May 23, 2020
La falsità sul numero dei morti etichettati tutti per morti da covid-19 in Italia, svelata in 20 secondi.
La truffa del secolo per schiavizzare il popolo e per raccogliere più soldi possibili per la mafia medica e di stato. Una volta fermati i finanziamenti della Glaxo ai medici e ai politici, il business cambia. Falsa pandemia per prendere soldi dalla raccolta fondi, dall'U.E (Mes) dalla banca mondiale e dai bonus pandemici (pandemic/bond/corona/bond).
La truffa del secolo per schiavizzare il popolo e per raccogliere più soldi possibili per la mafia medica e di stato. Una volta fermati i finanziamenti della Glaxo ai medici e ai politici, il business cambia. Falsa pandemia per prendere soldi dalla raccolta fondi, dall'U.E (Mes) dalla banca mondiale e dai bonus pandemici (pandemic/bond/corona/bond).
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.