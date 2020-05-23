La falsità sul numero dei morti etichettati tutti per morti da covid-19 in Italia, svelata in 20 secondi.

La truffa del secolo per schiavizzare il popolo e per raccogliere più soldi possibili per la mafia medica e di stato. Una volta fermati i finanziamenti della Glaxo ai medici e ai politici, il business cambia. Falsa pandemia per prendere soldi dalla raccolta fondi, dall'U.E (Mes) dalla banca mondiale e dai bonus pandemici (pandemic/bond/corona/bond).