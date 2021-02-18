¿Es Tóxico? Parodia a la supuesta toxicidad del CDS

Esta pandemia, ¿es real o es un mal intencionado y premeditado genocidio mundial?

Detrás de la misma, ¿existe una agenda de dominio y explotación la cual está sustentada por las elites globalistas pertenecientes a este Nuevo Orden Mundial?

¿Qué hay oculto detrás de la cuarentena y de la imposición compulsiva y obligatoria de las nuevas vacunas de diseño ARN “anti covid”? Estas, ¿son seguras, efectivas y necesarias, o todo lo contrario?

¿Qué es el dióxido de cloro y debido a que se lo censura, prohíbe, difama y se lo ataca tanto? Este, ¿realmente es toxico, ineficaz e incluso peligroso, o todo lo contrario y de verdad cura? Al respecto, ¿por qué existe tanta presión, censuras y amenazas?

¿Quiénes son los que mienten, traicionan y explotan a los enfermos y pacientes, y quienes los que no?

Despertemos ya, despertemos de una vez, evitemos continuar siendo vil y descaradamente engañados. Saltemos a la acción. Nuestro futuro, nuestro destino y nuestras vidas están en inminente riesgo. Ya no queda más tiempo que perder. Solamente logrando estar inteligente y sólidamente unidos lograremos vencer dichos planes de explotación y agendas de exterminio mundial.

Si estás de acuerdo, por favor difundir.

Para contenido ampliado de esta temática ver "¿Vacunas “anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (Versión ampliada)"



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