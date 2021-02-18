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¿Es Tóxico? Parodia a la supuesta toxicidad del CDS
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86 views • February 18, 2021
Esta pandemia, ¿es real o es un mal intencionado y premeditado genocidio mundial?
Detrás de la misma, ¿existe una agenda de dominio y explotación la cual está sustentada por las elites globalistas pertenecientes a este Nuevo Orden Mundial?
¿Qué hay oculto detrás de la cuarentena y de la imposición compulsiva y obligatoria de las nuevas vacunas de diseño ARN “anti covid”? Estas, ¿son seguras, efectivas y necesarias, o todo lo contrario?
¿Qué es el dióxido de cloro y debido a que se lo censura, prohíbe, difama y se lo ataca tanto? Este, ¿realmente es toxico, ineficaz e incluso peligroso, o todo lo contrario y de verdad cura? Al respecto, ¿por qué existe tanta presión, censuras y amenazas?
¿Quiénes son los que mienten, traicionan y explotan a los enfermos y pacientes, y quienes los que no?
Despertemos ya, despertemos de una vez, evitemos continuar siendo vil y descaradamente engañados. Saltemos a la acción. Nuestro futuro, nuestro destino y nuestras vidas están en inminente riesgo. Ya no queda más tiempo que perder. Solamente logrando estar inteligente y sólidamente unidos lograremos vencer dichos planes de explotación y agendas de exterminio mundial.
Si estás de acuerdo, por favor difundir.
Para contenido ampliado de esta temática ver "¿Vacunas “anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (Versión ampliada)"
Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:
. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)
. Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia (versión 21 min)
. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...
. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)
. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI
. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”
. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –
. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente
. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio
. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
. El derecho al aborto
. Solo es un Coagulo de Sangre
Detrás de la misma, ¿existe una agenda de dominio y explotación la cual está sustentada por las elites globalistas pertenecientes a este Nuevo Orden Mundial?
¿Qué hay oculto detrás de la cuarentena y de la imposición compulsiva y obligatoria de las nuevas vacunas de diseño ARN “anti covid”? Estas, ¿son seguras, efectivas y necesarias, o todo lo contrario?
¿Qué es el dióxido de cloro y debido a que se lo censura, prohíbe, difama y se lo ataca tanto? Este, ¿realmente es toxico, ineficaz e incluso peligroso, o todo lo contrario y de verdad cura? Al respecto, ¿por qué existe tanta presión, censuras y amenazas?
¿Quiénes son los que mienten, traicionan y explotan a los enfermos y pacientes, y quienes los que no?
Despertemos ya, despertemos de una vez, evitemos continuar siendo vil y descaradamente engañados. Saltemos a la acción. Nuestro futuro, nuestro destino y nuestras vidas están en inminente riesgo. Ya no queda más tiempo que perder. Solamente logrando estar inteligente y sólidamente unidos lograremos vencer dichos planes de explotación y agendas de exterminio mundial.
Si estás de acuerdo, por favor difundir.
Para contenido ampliado de esta temática ver "¿Vacunas “anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (Versión ampliada)"
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. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
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. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
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. Solo es un Coagulo de Sangre
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