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Coronavirus: La televisione è la detentrice della verità o del panico? 18 Marzo 2020
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652 views • March 19, 2020
Link utili:
Non siamo arrivati nemmeno alla frutta e ci hanno già fatti uscire dal ristorante! https://youtu.be/PTmFzfXvwR0
La televisione è la detentrice della verità? https://www.piuchepuoi.it/internet/comunicazione-la-televisione-e-la-detentrice-della-verita/
Intervista audio al dottor Stefano Montanari https://youtu.be/Xnq0KBuaMsk
Intervista al dottor Francesco Oliviero https://youtu.be/DavWFA0ymgQ
Coronavirus & lo sbarco sulla luna https://youtu.be/jQ33z8NTWVM
8 Marzo festa della Donna https://youtu.be/azkSAykUZtI
PORTATORI SANI DI FELICITA': GLI ANTICORPI UNIVERSALI
https://youtu.be/EbKkQOkl6Og
Indagine di un libero ricercatore https://youtu.be/3B6JD1U5pJU
Tinelli Dino Indici https://www.tinelli.eu/indici/indici.html
Playlist Youtube https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists?disable_polymer=1
Non siamo arrivati nemmeno alla frutta e ci hanno già fatti uscire dal ristorante! https://youtu.be/PTmFzfXvwR0
La televisione è la detentrice della verità? https://www.piuchepuoi.it/internet/comunicazione-la-televisione-e-la-detentrice-della-verita/
Intervista audio al dottor Stefano Montanari https://youtu.be/Xnq0KBuaMsk
Intervista al dottor Francesco Oliviero https://youtu.be/DavWFA0ymgQ
Coronavirus & lo sbarco sulla luna https://youtu.be/jQ33z8NTWVM
8 Marzo festa della Donna https://youtu.be/azkSAykUZtI
PORTATORI SANI DI FELICITA': GLI ANTICORPI UNIVERSALI
https://youtu.be/EbKkQOkl6Og
Indagine di un libero ricercatore https://youtu.be/3B6JD1U5pJU
Tinelli Dino Indici https://www.tinelli.eu/indici/indici.html
Playlist Youtube https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists?disable_polymer=1
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