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Δρ. Sucharit Bhakdi: τα εμβόλια θα αφανίσουν την ανθρωπότητα! 💥
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1388 views • May 05, 2021
"...ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ, ΣΕ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ..."
Σε αυτήν την αποκλειστική συνέντευξη με τον αρχισυντάκτη του New American Magazine, Alex Newman, o παγκοσμίου φήμης μικροβιολόγος Δρ. Sucharit Bhakdi αποκαλύπτει ότι η υστερία του COVID βασίζεται σε ψέματα και ότι τα εμβόλια COVID θα προκαλέσουν παγκόσμια καταστροφή και αποδεκατισμό του ανθρώπινου πληθυσμού.
Εξηγεί λοιπόν, με πολύ απλά παραδείγματα πόσο άχρηστα είναι τα τεστ PCR, πάνω στα οποία στηρίχτηκε όλο το δολοφονικό οικοδόμημα της ψευτοπανδημίας…Επισημαίνει ότι οι γιατροί έχουν ξεχάσει την ιατρική. Και ότι θα πρέπει να προσπαθήσεις πολύ να πεθάνεις από covid 19.
Εξηγεί επίσης πώς ακριβώς θα σας σκοτώσουν τα εμβόλια… Εσάς και τα παιδιά σας..Δεν θέλει ένα εμβόλιο που μπορεί να τον σκοτώσει για να τον προστατέψει από ένα κρυολόγημα, εσείς θέλετε;
Και φυσικά, δεν τρέφω καμιά ελπίδα πως θα ταρακουνηθούν οι υπέρμαχοι της ηλιθιότητας, αλλά ότι θα κινητοποιηθούν περισσότερο εκείνοι που είναι ήδη αποφασισμένοι να αντισταθούν στην κόλαση που μας ετοιμάζουν οι φωστήρες-σωτήρες…
Σε αυτήν την αποκλειστική συνέντευξη με τον αρχισυντάκτη του New American Magazine, Alex Newman, o παγκοσμίου φήμης μικροβιολόγος Δρ. Sucharit Bhakdi αποκαλύπτει ότι η υστερία του COVID βασίζεται σε ψέματα και ότι τα εμβόλια COVID θα προκαλέσουν παγκόσμια καταστροφή και αποδεκατισμό του ανθρώπινου πληθυσμού.
Εξηγεί λοιπόν, με πολύ απλά παραδείγματα πόσο άχρηστα είναι τα τεστ PCR, πάνω στα οποία στηρίχτηκε όλο το δολοφονικό οικοδόμημα της ψευτοπανδημίας…Επισημαίνει ότι οι γιατροί έχουν ξεχάσει την ιατρική. Και ότι θα πρέπει να προσπαθήσεις πολύ να πεθάνεις από covid 19.
Εξηγεί επίσης πώς ακριβώς θα σας σκοτώσουν τα εμβόλια… Εσάς και τα παιδιά σας..Δεν θέλει ένα εμβόλιο που μπορεί να τον σκοτώσει για να τον προστατέψει από ένα κρυολόγημα, εσείς θέλετε;
Και φυσικά, δεν τρέφω καμιά ελπίδα πως θα ταρακουνηθούν οι υπέρμαχοι της ηλιθιότητας, αλλά ότι θα κινητοποιηθούν περισσότερο εκείνοι που είναι ήδη αποφασισμένοι να αντισταθούν στην κόλαση που μας ετοιμάζουν οι φωστήρες-σωτήρες…
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