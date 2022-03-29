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Миром правит Бог! Бог хочет, чтобы наше сердце стало Его храмом! Старец Рафаил (Берестов)
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448 views • March 29, 2022
☦️
На ресницах России ютится слеза,
Кровь течёт из разорванной раны.
вновь пытается зло расстрелять небеса
и растлить Христианские храмы.
На ресницы Руси пала Божья роса
И бальзам, исцеляющий раны.
Тщетно силится зло расстрелять небеса
И растлить Христианские храмы.
Святонерукотворные храмы Руси –
Православные души людей.
В них устроил Господь для Себя алтари,
Дух Святой возливает елей!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
На ресницах России ютится слеза,
Кровь течёт из разорванной раны.
вновь пытается зло расстрелять небеса
и растлить Христианские храмы.
На ресницы Руси пала Божья роса
И бальзам, исцеляющий раны.
Тщетно силится зло расстрелять небеса
И растлить Христианские храмы.
Святонерукотворные храмы Руси –
Православные души людей.
В них устроил Господь для Себя алтари,
Дух Святой возливает елей!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
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