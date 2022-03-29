Миром правит Бог! Бог хочет, чтобы наше сердце стало Его храмом! Старец Рафаил (Берестов)

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На ресницах России ютится слеза,

Кровь течёт из разорванной раны.

вновь пытается зло расстрелять небеса

и растлить Христианские храмы.



На ресницы Руси пала Божья роса

И бальзам, исцеляющий раны.

Тщетно силится зло расстрелять небеса

И растлить Христианские храмы.



Святонерукотворные храмы Руси –

Православные души людей.

В них устроил Господь для Себя алтари,

Дух Святой возливает елей!



Инок Михаил



☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!