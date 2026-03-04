BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Episode 133: Hass – eine missverstandene Emotion
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
8 views • 9 hours ago

Hass kann sowohl eine Emotion als auch eine Haltung darstellen. Er ist neben Liebe die am meisten missverstandene innere Bewegung – und wird als Begriff in Form des Ausdrucks „Hassrede“ schwer missbraucht.


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

liebehassschattenarbeitobjektive moralnaturrechtbewusstwerdungfurchthassredeemotionenpackmentalitat
