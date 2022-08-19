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Člověk 2.0 - Nano-člověk | NANO-MAN (CZ titulky)
spacebusterscz
spacebusterscz
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37 views • August 19, 2022

Další vynikající film od Spacebusters. Tentokrát je hlavním tématem 4. průmyslová revoluce, představa nové společnosti podle Klause Schwaba, Billa Gatese a Světového ekonomického fóra. Jde jako obvykle o velmi komplexní pohled na složitou a mediálně utajovanou problematiku transhumanismu, nanotechnologií a nebezpečí vysílačů 4., 5. a brzy 6. generace - 4G, LTE, 5G a novějších. Film klade otázky a nabízí možná vysvětlení, ale vše předpokládá jako možnost nebo hypotézu - dnes již velmi neobvykle nic nikomu nevnucuje. Pokouší se citlivou syntézu poznatků vědeckého týmu La Quinta Columna, zesnulého Dr. Andrease Noacka, Dr. Stefana Lanky a mnoha dalších. Všechno se odehrává přímo před našima očima, jenom my neustále nejsme schopni uvěřit, čeho všeho jsou současné elity schopné. Je globální oteplování je podvod a ve skutečnosti nás čeká malá doba ledová? Proč Bill Gates a čínští miliardáři skupují pozemky na pouštích a prakticky nikomu z elit nevadí, že se Evropa řítí do katastrofy v podobě multi-kulti duhového světa v hladomoru? Proč musel zemřít Kaddáfí?


Přeji vám příjemné sledování.


Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka ❤️🇨🇿🍀

Pozvánka na Odysee: https://odysee.com/$/invite/@daadulka:5

(c) Creative Commons Attribution 4.0


V případě, že byste chtěli podpořit tvorbu překladů, bud rád, když přispějete libovolnou částkou na účet:

Daniel Albrecht

č.ú.: 670100-2212143627/6210

IBAN: CZ10 6210 6701 0022 1214 3627

Případně v kryptoměnách Ethereum nebo jiném ERC20 tokenu (například RBIS)

ETH: 0x0aE61A7F20a46896D75E0f18E001663c78a7Ab12


Všem, kteří již přispěli moc děkuji. ❤️❤️❤️❤️❤️


Další překlady od Spacebusters najdete zde:

https://odysee.com/@SpaceBusters.CZ:7


Zdroj: Spacebusters, @spacebusters

original name (odysee.com):

NANO-MAN

odkaz:

https://odysee.com/@spacebusters:c9/Nano-Man:8f0

původní popis:

Once Were the Living Part 2: a deep dive expose' into radioactive lithium hydrogel nasal test swabs, injectable quantum dots, nano-routers, UPC bluetooth and the UN Agenda 21 Great Reset Nano-man. Plus a look at why the Government might hate Ivermectin.


La Quinta Columna research:

https://www.laquintacolumna.net/

Keywords
healthtoxinsnatureiatrogenicjabscovid-19fallcabaldsc
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