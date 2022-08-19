Člověk 2.0 - Nano-člověk | NANO-MAN (CZ titulky)

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Další vynikající film od Spacebusters. Tentokrát je hlavním tématem 4. průmyslová revoluce, představa nové společnosti podle Klause Schwaba, Billa Gatese a Světového ekonomického fóra. Jde jako obvykle o velmi komplexní pohled na složitou a mediálně utajovanou problematiku transhumanismu, nanotechnologií a nebezpečí vysílačů 4., 5. a brzy 6. generace - 4G, LTE, 5G a novějších. Film klade otázky a nabízí možná vysvětlení, ale vše předpokládá jako možnost nebo hypotézu - dnes již velmi neobvykle nic nikomu nevnucuje. Pokouší se citlivou syntézu poznatků vědeckého týmu La Quinta Columna, zesnulého Dr. Andrease Noacka, Dr. Stefana Lanky a mnoha dalších. Všechno se odehrává přímo před našima očima, jenom my neustále nejsme schopni uvěřit, čeho všeho jsou současné elity schopné. Je globální oteplování je podvod a ve skutečnosti nás čeká malá doba ledová? Proč Bill Gates a čínští miliardáři skupují pozemky na pouštích a prakticky nikomu z elit nevadí, že se Evropa řítí do katastrofy v podobě multi-kulti duhového světa v hladomoru? Proč musel zemřít Kaddáfí?
Přeji vám příjemné sledování.
Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka ❤️🇨🇿🍀
Pozvánka na Odysee: https://odysee.com/$/invite/@daadulka:5
(c) Creative Commons Attribution 4.0
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Všem, kteří již přispěli moc děkuji. ❤️❤️❤️❤️❤️
Další překlady od Spacebusters najdete zde:
https://odysee.com/@SpaceBusters.CZ:7
Zdroj: Spacebusters, @spacebusters
original name (odysee.com):
NANO-MAN
odkaz:
https://odysee.com/@spacebusters:c9/Nano-Man:8f0
původní popis:
Once Were the Living Part 2: a deep dive expose' into radioactive lithium hydrogel nasal test swabs, injectable quantum dots, nano-routers, UPC bluetooth and the UN Agenda 21 Great Reset Nano-man. Plus a look at why the Government might hate Ivermectin.
La Quinta Columna research:
https://www.laquintacolumna.net/