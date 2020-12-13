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Доктор Нортрап об опасности вакцины Pfizer. Dr. Northrup about danger of Pfizer vaccine
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145 views • December 13, 2020
Christiane Northrup M.D.
A board-certified OB/GYN physician (акушер-гинеколог)
Website: https://www.drnorthrup.com/about/
Twitter: https://twitter.com/DrChrisNorthrup
Запись экрана сделана со страницы:
https://www.youtube.com/watch?v=e3ruFROWm6w&;fbclid=IwAR1H96sFjpZU_EAdDplHExjsXqZ5gi1zPYhn9g_1Zt5I_mojIzL-45KS9ss
WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
“И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть.”
Откровение Иоанна 13:16-18
https://studybible.ru/syn/66/13/
“... Иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц.”
1-е послание Коринфянам 15:39
https://studybible.ru/syn/53/15/
“... Всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё...”
Бытие 6:12-13
https://studybible.ru/syn/1/6/#9
"И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого...”
Евангелие от Луки 17:26
https://studybible.ru/syn/42/17/#26
“И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.”
Евангелие от Марка 13:20
https://studybible.ru/syn/41/13/#20
О трансфекции в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Dr. Carrie Madej
BitChute: https://www.bitchute.com/channel/carriemadej/?fbclid=IwAR3IrHphGNvK0kfCRou3YSZkdE7j947BJrotBxaNuimb02PorG6IhqAFkBE
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw?fbclid=IwAR0uu6eFm69B4c8ZlZQ6ay0CKvBkmaxC5CoPXj1JHvoMY0moYSxaf4DtH-0
Twitter: https://twitter.com/DrMadej?fbclid=IwAR3yXu2I8xyIFxxvhOsi6wQsJ1V2wmvqhP6bLgjiP9OE50DkYrRo239W9Wk
Anthony Patch
Website: https://www.anthonypatch.com/
YouTube: https://www.youtube.com/c/Anthonypatchauthor/videos
A board-certified OB/GYN physician (акушер-гинеколог)
Website: https://www.drnorthrup.com/about/
Twitter: https://twitter.com/DrChrisNorthrup
Запись экрана сделана со страницы:
https://www.youtube.com/watch?v=e3ruFROWm6w&;fbclid=IwAR1H96sFjpZU_EAdDplHExjsXqZ5gi1zPYhn9g_1Zt5I_mojIzL-45KS9ss
WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
“И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть.”
Откровение Иоанна 13:16-18
https://studybible.ru/syn/66/13/
“... Иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц.”
1-е послание Коринфянам 15:39
https://studybible.ru/syn/53/15/
“... Всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё...”
Бытие 6:12-13
https://studybible.ru/syn/1/6/#9
"И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого...”
Евангелие от Луки 17:26
https://studybible.ru/syn/42/17/#26
“И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.”
Евангелие от Марка 13:20
https://studybible.ru/syn/41/13/#20
О трансфекции в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Dr. Carrie Madej
BitChute: https://www.bitchute.com/channel/carriemadej/?fbclid=IwAR3IrHphGNvK0kfCRou3YSZkdE7j947BJrotBxaNuimb02PorG6IhqAFkBE
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw?fbclid=IwAR0uu6eFm69B4c8ZlZQ6ay0CKvBkmaxC5CoPXj1JHvoMY0moYSxaf4DtH-0
Twitter: https://twitter.com/DrMadej?fbclid=IwAR3yXu2I8xyIFxxvhOsi6wQsJ1V2wmvqhP6bLgjiP9OE50DkYrRo239W9Wk
Anthony Patch
Website: https://www.anthonypatch.com/
YouTube: https://www.youtube.com/c/Anthonypatchauthor/videos
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