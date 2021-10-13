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If you're anything like me, how can you hate me so much?
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0 view • October 13, 2021
Video shot 11/16/2020
TRANSCRIPT:
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU’RE REALLY STRUGGLING RIGHT NOW.
AND IT’S NOT JUST BECAUSE OF WHAT’S HAPPENING IN OUR COUNTRY.
FOR MANY OF US, WHAT’S HAPPENING IN OUR COUNTRY IS DIRECTLY IMPACTING NOT ONLY WHAT’S HAPPENING IN OUR OWN HOMES, BUT IN OUR HEARTS.
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU SEE PEOPLE YOU LOVE AND ADMIRE, PARROTING NARRATIVES THAT DISPARAGE AND OTHERS LIKE YOU AS IGNORANT, EVIL, AND – WORST OF ALL – DANGEROUS TO SOCIETY.
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU’RE HUNGRY FOR MORE INFORMATION – NOT LESS – AND YOU’RE TERRIFIED TO WATCH IDEAS AND BELIEFS LIKE YOURS DISAPPEAR BEFORE YOUR EYES.
IF YOU’RE LIKE ME, YOU REMEMBER A TIME WHEN YOU HAD NO IDEA HOW YOUR FRIENDS AND CO-WORKERS VOTED, BECAUSE YOU JUDGED PEOPLE BASED SOLELY ON HOW THEY TREATED YOU AND YOUR LOVED ONES.
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU REMEMBER THAT THIS GREAT NATION WAS FOUNDED BY DISSENTERS – BY PATRIOTS COURAGEOUS ENOUGH TO STAND AGAINST THE STATUS QUO; BECAUSE WITHOUT THOSE REBELS WHO DARED TO RAISE THEIR VOICES WHEN THOSE WHO HELD ALL THE POWER PREFERRED THEIR SILENCE, NONE OF US WOULD BE HERE – DISAGREEING – TODAY.
IF YOU’RE LIKE ME, YOU HAVE NO DESIRE TO REGURGITATE SOMEONE ELSE’S IDEAS. YOU’RE CAPABLE OF EXAMINING ALL THE INFORMATION AND COMING TO YOUR OWN CONCLUSIONS, BECAUSE YOU UNDERSTAND – INHERENTLY – WISDOM BEGINS WITH KNOWLEDGE – AND YOU CAN ONLY KNOW WHAT YOU’RE ALLOWED TO SEE.
IF YOU’RE LIKE ME, YOU HAVE TO MAKE A DAILY CONSCIOUS EFFORT TO ACCEPT OTHERS AND THEIR OPINIONS – NO MATTER HOW DIFFERENT THEY ARE FROM OUR OWN. YOU CONSTANTLY PRAY FOR GOD TO HUMBLE YOUR HEART, TO REPLACE YOUR ANGER WITH MERCY, AND TO REVEAL TRUTH IN A WAY YOU CAN SEE AND ACCEPT…
FOR THE GRACE TO OPEN YOUR HEART AND MIND TO THE POSSIBILITY THAT MAYBE YOU’RE THE DUMMY, AND NOT THE PEOPLE WITH WHOM YOU DISAGREE.
SO, IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, WHY WOULD YOU HATE ME SO MUCH, SIMPLY BECAUSE – IN SOME AREAS – I MAY THINK DIFFERENTLY THAN YOU?
I’M TAMI MARLER, AND THAT’S THE WAY I SEE IT.
TRANSCRIPT:
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU’RE REALLY STRUGGLING RIGHT NOW.
AND IT’S NOT JUST BECAUSE OF WHAT’S HAPPENING IN OUR COUNTRY.
FOR MANY OF US, WHAT’S HAPPENING IN OUR COUNTRY IS DIRECTLY IMPACTING NOT ONLY WHAT’S HAPPENING IN OUR OWN HOMES, BUT IN OUR HEARTS.
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU SEE PEOPLE YOU LOVE AND ADMIRE, PARROTING NARRATIVES THAT DISPARAGE AND OTHERS LIKE YOU AS IGNORANT, EVIL, AND – WORST OF ALL – DANGEROUS TO SOCIETY.
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU’RE HUNGRY FOR MORE INFORMATION – NOT LESS – AND YOU’RE TERRIFIED TO WATCH IDEAS AND BELIEFS LIKE YOURS DISAPPEAR BEFORE YOUR EYES.
IF YOU’RE LIKE ME, YOU REMEMBER A TIME WHEN YOU HAD NO IDEA HOW YOUR FRIENDS AND CO-WORKERS VOTED, BECAUSE YOU JUDGED PEOPLE BASED SOLELY ON HOW THEY TREATED YOU AND YOUR LOVED ONES.
IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, YOU REMEMBER THAT THIS GREAT NATION WAS FOUNDED BY DISSENTERS – BY PATRIOTS COURAGEOUS ENOUGH TO STAND AGAINST THE STATUS QUO; BECAUSE WITHOUT THOSE REBELS WHO DARED TO RAISE THEIR VOICES WHEN THOSE WHO HELD ALL THE POWER PREFERRED THEIR SILENCE, NONE OF US WOULD BE HERE – DISAGREEING – TODAY.
IF YOU’RE LIKE ME, YOU HAVE NO DESIRE TO REGURGITATE SOMEONE ELSE’S IDEAS. YOU’RE CAPABLE OF EXAMINING ALL THE INFORMATION AND COMING TO YOUR OWN CONCLUSIONS, BECAUSE YOU UNDERSTAND – INHERENTLY – WISDOM BEGINS WITH KNOWLEDGE – AND YOU CAN ONLY KNOW WHAT YOU’RE ALLOWED TO SEE.
IF YOU’RE LIKE ME, YOU HAVE TO MAKE A DAILY CONSCIOUS EFFORT TO ACCEPT OTHERS AND THEIR OPINIONS – NO MATTER HOW DIFFERENT THEY ARE FROM OUR OWN. YOU CONSTANTLY PRAY FOR GOD TO HUMBLE YOUR HEART, TO REPLACE YOUR ANGER WITH MERCY, AND TO REVEAL TRUTH IN A WAY YOU CAN SEE AND ACCEPT…
FOR THE GRACE TO OPEN YOUR HEART AND MIND TO THE POSSIBILITY THAT MAYBE YOU’RE THE DUMMY, AND NOT THE PEOPLE WITH WHOM YOU DISAGREE.
SO, IF YOU’RE ANYTHING LIKE ME, WHY WOULD YOU HATE ME SO MUCH, SIMPLY BECAUSE – IN SOME AREAS – I MAY THINK DIFFERENTLY THAN YOU?
I’M TAMI MARLER, AND THAT’S THE WAY I SEE IT.
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