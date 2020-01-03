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Prepping with Nootropics and Biohacking [2] How to Nuke-Proof Yourself — Resilience to Radiation
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83 views • January 03, 2020
As long as rogue nations yield nuclear weapons, there’s good reason to prepare yourself to be resilient to nuclear radiation. Even if the world is lucky enough to never see nukes again used against populations there’s still a significant risk from natural disasters spreading nuclear waste. There are several pharmaceuticals that could fortify your neurobiology against the next Fukushima disaster…
All science references and sources
https://www.limitlessmindset.com/blog/1569-prepping-with-nootropics
Infographic https://s3.amazonaws.com/limitless2015/Infographic/Prepping+for+survival+Nootropics+nuclear+radiation+protection+infographic.png
Order
ACTOVEGIN® https://rupharma.com/actovegin/
B-Vitamins https://rupharma.com/glycine/
Modafinil https://www.limitlessmindset.com/Modafinil-EU-UK
Mildronate https://www.limitlessmindset.com/Mildronate
Potassium Iodide https://www.limitlessmindset.com/Potassium-Iodide
Pharmaceutical Pain Killers https://rupharma.com/painrelief/
Semax hhttps://www.limitlessmindset.com/Semax-RU
TIMUSAMIN® https://rupharma.com/timusamin/
Yohimbine https://www.limitlessmindset.com/Yohimbine
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on Minds
https://www.Minds.com/jroseland?referrer=jroseland
All science references and sources
https://www.limitlessmindset.com/blog/1569-prepping-with-nootropics
Infographic https://s3.amazonaws.com/limitless2015/Infographic/Prepping+for+survival+Nootropics+nuclear+radiation+protection+infographic.png
Order
ACTOVEGIN® https://rupharma.com/actovegin/
B-Vitamins https://rupharma.com/glycine/
Modafinil https://www.limitlessmindset.com/Modafinil-EU-UK
Mildronate https://www.limitlessmindset.com/Mildronate
Potassium Iodide https://www.limitlessmindset.com/Potassium-Iodide
Pharmaceutical Pain Killers https://rupharma.com/painrelief/
Semax hhttps://www.limitlessmindset.com/Semax-RU
TIMUSAMIN® https://rupharma.com/timusamin/
Yohimbine https://www.limitlessmindset.com/Yohimbine
Listen to this as a podcast on the go with the Castbox.FM smartphone app
https://castbox.fm/channel/Limitless-Mindset-id1159858
Join the Limitless Mindset email newsletter
https://www.limitlessmindset.com/membership/community-membership
Connect with Jonathan
on Facebook
https://www.facebook.com/limitlessmindset
on Twitter
http://twitter.com/jroseland
on Instagram
https://www.instagram.com/roselandjonathan/
on Medium
https://medium.com/@jonathanroseland
on Gab.AI
https://gab.ai/jroseland
on Minds
https://www.Minds.com/jroseland?referrer=jroseland
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