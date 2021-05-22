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광야의 소리 6981(시대읽기)(영상분석)주 예수를 버린 시대의 끝(바이든의 농담 오바마의 술수?)미국의 v(왁찐은 승리의 V인가 옛뱀의 독인가)
광야의 소리
광야의 소리
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10 views • May 22, 2021
Rev 16:1  또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라 
Rev 16:2  첫째가 가서 그 대접을 땅에 쏟으며 악하고 독한 헌데가 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 나더라 
Rev 16:3  둘째가 그 대접을 바다에 쏟으매 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라 
Rev 16:4  세째가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟으매 피가 되더라 
Rev 16:5  내가 들으니 물을 차지한 천사가 가로되 전에도 계셨고 시방도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다 
Rev 16:6  저희가 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 저희로 피를 마시게 하신 것이 합당하니이다 하더라
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