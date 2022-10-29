Die Übersetzung erfolgte von den englischen Untertiteln ins Deutsche. Die englische Version ist schon nicht perfekt und auch die deutsche Version kann nicht besser werden aber wer nur deutsch versteht, hat auch durch diese nicht perfekte Übersetzung einen Gewinn ;-)

Etwas mehr Infos hier: https://exitmatrix.net/2021/10/14/horror-aluminiumhaltige-lebensformen-in-impfstoffen-unter-dem-mikroskop-dr-franc-zalewski-deutsch-kurzfassung/