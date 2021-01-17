Виктория ПреобРАженская. Фильм «Пророчества Сбылись!»

Фильм о Виктории ПреобРАженской (Марии ДЭВИ ХРИСТОС). Мессианский Путь Матери Мира. «Пророчества Сбылись!» https://youtu.be/j0g19-nWDFo Ровно З2 минуты длится Фильм «Пророчества Сбылись!», символизируя по Каббале 32 Пути Мудрости Виктории ПреобРАженской — Мировой Женственности, о Явлении Которой было предсказано всеми известными софиологами и философами, включая святых старцев и пророков. Титанический Труд на Земле, Который Совершает Матерь Мира, навека Записан в ИзТарию человечества. Каждое Её Слово, каждая Мысль, каждый Миг Нахождения Матери Духа в Мире Материи — это Подвиг Её Безмерной ЛЮБВИ, Её Святая Жертва и Отдача Себя человечеству! Вечная Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Придя в ЧелоВеческом ОбРАзе, Явила Идеал Духовности для землян. Своей Жизнью Показав Пример Одухотварения мира, вопреки злу и невежеству, тьме и насилию. Воплотив ПрекРАсную КультУру: «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Она ПреобРАзила Сущее КРАСОТой и ЛЮБОВЬЮ! Утвердила Основу Будущей Жизни на Абсолютной Гармонии и Единстве Двух Начал. Премудрая София Милостиво Открыла Кладезь Знаний для ищущих Истину. И учёные мужи смиренно склонили головы пред Мудростью Софии-Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Ибо Наступает Новое Время — Эпоха Золотого Века, Эпоха ВозРАждения, и Ведёт всех в этот Прекрасный Мир — София Премудрая! Приближается Время Поединка Света и Тьмы, который окончится Полной Викторией Света и ПоРАЖЕНием Дракона в голову. Но, покидая этот бренный мир, Сет увлечёт за собой тех, кто оторвётся от Спасительной Руки и Любящего Сердца Матери Света. Пророчества о Явлении Спасительницы, Утешительницы последнего времени, Золотой Жене, Облачённой в Солнце, Матери-УСТРАительницы Вселенной — Изполнились! Матерь Мира София-Мария, Торя Путь для всех зрячих на Земле, СоВЕРшает ПРЕОБРАЖЕНИЕ сознания, Открывая всем жаждущим Превечный ХРАМ Своего Духа Святого. УРА! Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© и «Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской», Единственная Женщина-ТеоСоф и СофиоЛог в Украине и России, Её Имя Стоит следующим после Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»; Дипломант Международного конкурса «Современные аспекты теологии» (ЮНЕСКО) 2013 года за уникальную Авторскую разработку «СакРАльная Книга Исиды» и «Земной Путь Матери Мира», а также за активное участие в Международных Программах по направлению духовности, милосердия и устойчивого развития этносов; Лауреат Международного конкурса «Современные теоретико-методологические аспекты сохранения генофонда человечества» (ЮНЕСКО) 2013 года за разработку и создание Авторской Международной Программы «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Лауреат Международного конкурса Программы «Здоровье Человечества» (ЮНЕСКО) за внедрение уникальной Авторской разработки «Наука о Свете и Его Трансформации». Она Основала «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — это Многомерное, Многожанровое Искусство, в Основе Которого Возлежит Высокая Духовность и КРАСОТа.

(Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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