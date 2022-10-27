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Моя осень 2022 ИТОГИ https://vk.com/wall-211998276_5031
https://dzen.ru/a/Y1b4LNKS4XKA8d-H
https://vk.com/video-211998276_456239095
https://vk.com/album-211998276_288508689
ФОТОКОНКУРС TopContent "Моя осень 2022" ИТОГИ
Приветствую, мои творческие друзья! Подводим итоги конкурса!
Поздравляем наших победителей и благодарю всех за такое активное участие и крутые работы!
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Добро пожаловать в дружное сообщество фанатов съемки на смартфон!
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