Mitos médicos y nutrición saludable - destacado de la entrevista 3

La conversación, con la participación del Dr. Manzo, Mike Adams y el Dr. Peter Glidden, se centró en las limitaciones de la medicina alopática y el potencial de los enfoques naturistas y homeopáticos. El Dr. Glidden destacó su libro y su sitio web, diseñados para ayudar a las personas a liberarse del control de la industria farmacéutica. Los ponentes criticaron el sesgo del monopolio médico contra las terapias alternativas, mencionando un estudio en el que se aprobó un fármaco falso mientras se rechazaba un remedio homeopático. También abordaron la censura y el intento de suprimir la medicina holística, la insuficiencia de la infraestructura médica actual y el papel transformador que podría tener la inteligencia artificial descentralizada en el cuidado de la salud. Los participantes compartieron además experiencias personales con los desafíos regulatorios y resaltaron la importancia de la libertad médica.

