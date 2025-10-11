BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Mitos médicos y nutrición saludable - destacado de la entrevista 3
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
12 views • 16 hours ago

La conversación, con la participación del Dr. Manzo, Mike Adams y el Dr. Peter Glidden, se centró en las limitaciones de la medicina alopática y el potencial de los enfoques naturistas y homeopáticos. El Dr. Glidden destacó su libro y su sitio web, diseñados para ayudar a las personas a liberarse del control de la industria farmacéutica. Los ponentes criticaron el sesgo del monopolio médico contra las terapias alternativas, mencionando un estudio en el que se aprobó un fármaco falso mientras se rechazaba un remedio homeopático. También abordaron la censura y el intento de suprimir la medicina holística, la insuficiencia de la infraestructura médica actual y el papel transformador que podría tener la inteligencia artificial descentralizada en el cuidado de la salud. Los participantes compartieron además experiencias personales con los desafíos regulatorios y resaltaron la importancia de la libertad médica.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Keywords
saludnutricionmitos medicos
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy