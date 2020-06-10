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François Gervais - L'urgence climatique est un leurre
luciole
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7 views • June 10, 2020
Import 14 décembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k
Chaîne YT Solidarité et Progrès : https://www.youtube.com/channel/UCWiO6cBQrCXLeuVdnO6F2Wg

« Cette fois, il n’y a plus de doute possible, les scientifiques sont unanimes : l’être humain dérègle le climat. »
Combien de fois ces dix dernières années avons-nous entendu dire qu’un « consensus scientifique » vient enfin d’être établi sur cette question ? D’ailleurs le très officiel GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat) ne vient-il pas de publier un rapport nous laissant le choix entre une catastrophe planétaire si l’humanité agit tout de suite pour sauver le climat, et la fin du monde, dans le cas contraire ?
Pourtant, François Gervais, professeur émérite de l’université François Rabelais de Tours, et examinateur du rapport AR5 du GIEC entre 2011 et 2012, vient de publier un livre intitulé, « L’urgence climatique est un leurre » et montre que s’il y a consensus, c’est plutôt médiatique et politique que scientifique.

Depuis sa dernière intervention dans nos locaux de Clichy en 2015, beaucoup d’arguments nouveaux ont été avancés pour justifier le climat de panique entretenu par le GIEC.

Nous l’avons donc invité à revenir donner une conférence suivie d’un débat, pour lui permettre d’y répondre.
Keywords
giecdesinformationclimatrechauffismefaux consensus
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