Porqué NO va a haber vacuna obligatoria y universal

El verso popular y anónimo que creo que es muy sugerente para lo que os explico. Tu también eres mago y tienes todos los poderes para no dejarte hacer nada que no quieras.





No temas la magia de los druidas

tu también eres un mago hábil

puedes convocar los espíritus de la noche

y enjaular la luna en un charco.





Composición del canon, voces, producción Lua Català.