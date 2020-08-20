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Porqué NO va a haber vacuna obligatoria y universal
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20 views • August 20, 2020
El verso popular y anónimo que creo que es muy sugerente para lo que os explico. Tu también eres mago y tienes todos los poderes para no dejarte hacer nada que no quieras.
No temas la magia de los druidas
tu también eres un mago hábil
puedes convocar los espíritus de la noche
y enjaular la luna en un charco.
Composición del canon, voces, producción Lua Català.
No temas la magia de los druidas
tu también eres un mago hábil
puedes convocar los espíritus de la noche
y enjaular la luna en un charco.
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