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[VOSTFR] 11 Septembre 2001 | Attentat sous faux drapeau : WTC7, des preuves en pagaille
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18 views • February 12, 2022
Document d’archive sur l'effondrement de la tour 7, du World Trade Center.
La corrélation entre hier et aujourd’hui : nous assistons à la même technique de refus d’enquêter, de voir les preuves, l’évidence, ce qui crève les yeux.
11 Septembre 2001 et Covid-19 sont les faits d’une même entité malveillante.
Le 11 Septembre a fait plus de 3000 morts (sans compter tous ceux qui sont décédés d’un cancer ou autre ces dernières années) • La guerre du Covid a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts. Le bilan sera terrible.
Justice !
Que faisait Larry Silverstein, le proprio des bâtiments, le 11 septembre 2001 ?
https://odysee.com/@Skyfall-Traduqtion:d/larry-inter:1
Notice Wikipedia WTC7 (archivée)
https://archive.ph/UOoru
=============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
La corrélation entre hier et aujourd’hui : nous assistons à la même technique de refus d’enquêter, de voir les preuves, l’évidence, ce qui crève les yeux.
11 Septembre 2001 et Covid-19 sont les faits d’une même entité malveillante.
Le 11 Septembre a fait plus de 3000 morts (sans compter tous ceux qui sont décédés d’un cancer ou autre ces dernières années) • La guerre du Covid a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts. Le bilan sera terrible.
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