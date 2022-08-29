Еда как угроза

Аллергия, неврологические проблемы и рак… Учёные доказали, что причины этих заболеваний часто кроются в нашем питании. RTД провёл собственное расследование о ГМО-продуктах и химикатах в сельском хозяйстве и выявил шокирующие факты. Из этого фильма вы узнаете, почему фермеры по всему миру массово кончают жизнь самоубийством, какая пища наиболее опасна и как определить уровень отравления глифосатом, который попадает в организм каждого из нас вместе с овощами, фруктами и мясом