Еда как угроза

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Аллергия, неврологические проблемы и рак… Учёные доказали, что причины этих заболеваний часто кроются в нашем питании. RTД провёл собственное расследование о ГМО-продуктах и химикатах в сельском хозяйстве и выявил шокирующие факты. Из этого фильма вы узнаете, почему фермеры по всему миру массово кончают жизнь самоубийством, какая пища наиболее опасна и как определить уровень отравления глифосатом, который попадает в организм каждого из нас вместе с овощами, фруктами и мясом