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WHEN LOVE MET HAPPINESS -KATERINA KOSTAKI No 1
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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36 views • November 09, 2019
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS

AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki

FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight

FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki

TWITTER
http://www.twitter.com/katerinakostaki

YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966

LINKEDIN
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki

INSTAGRAM
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official

WEBPAGE
http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight

BLOG
http://endlesslifejourney.blogspot.com

BLOG
http://www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications

Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ EΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
Keywords
spiritualitykaterina kostakiacademy of inner light
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