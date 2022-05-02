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Liegt der Schatz der Nibelungen im Schweizer Seeland?
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50 views • May 02, 2022
Eine Spurensuche zum Schatz der Nibelungen, November 2017 - Für die Eiligen: bis Min. 19 nur Vorgeplänkel; für noch Schnellere: "Fazit" in den letzten ca. 7 Minuten reicht auch :)

Link zur PDF-Datei: https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/

"Nibelungenlied to go" - Kurzerzählung in Spielmobil: https://www.youtube.com/watch?v=-73bW3NWKmA

Namen und Orte der Sage, aber auch teilweise die Geografie der Sagenereignisse, ergeben erstaunliche Übereinstimmungen. Vieles spricht mehr für das Schweizer Seeland als für den Niederrhein um Worms und Speyer, wo seit Jahrhunderten vergeblich nach dem Nibelungenschatz gefahndet wird. Quellen und Schlüsse mögen dann die entsprechenden Fachleute sezieren; doch dieser Text richtet sich vor allem an interessierte „Normalsterbliche“ :)
Als erster Überblick hier eine Zeittafel:

406 Rheinübergang der Burgunden (zuvor wohl Landnahme zwischen Main und unterem Neckar)

413 Burgunden als römische „foederati“ (Verbündete) am Niederrhein

435 Burgunden verlieren gegen den römischen Heermeister Aetius

436 Burgunden verlieren abermals gegen Aetius und ein von ihm gedungenes Hunnenheer (siehe Nibelungensage); wahrscheinlich haben die Hunnen unter ihrem legendären und gefürchteten Anführer Attila mit ihrem Ansturm von Osten her die frühgermanischen Stämme vor sich hergetrieben bzw. zur Flucht bewegt, und so die „Völkerwanderung“ mitausgelöst

443 Umsiedlung der (Rest-)Burgunder in die heutige Westschweiz/Genfer See/Seeland (als Puffer gegen die vordringenden Alemannen)

451 Hunnen unter Attila erobern Metz, dann Reims, tieferes Eindringen ins heutige Frankreich

451 bald darauf „Schlacht bei den Katalaunischen Feldern“ bei Troyes (heutiges Frankreich):
Römer (unter Aetius), Burgunder, Westgoten, Alanen und andere gegen Hunnen (unter Attila), Gepiden, Ostgoten, Heruler und andere. Die Römer und ihre Verbündeten, auch die „westschweizerischen“ Burgunder, gewinnen (in der Nibelungensage erwähnt)

453 Tod Attilas (wohl an einem Blutsturz in der Hochzeitsnacht mit Ildico, einer germanischen, wohl burgundischen, Königstochter, welche in der Nibelungensage „Krimhild“ genannt wird)

506 Burgunderkönig Sigismund wird Christ

507 Erstmals Name „Burgundia“ für neues burg. Reich zwischen Saône und schweizerischem Drei-Seen-Land

508 Ostgotenkönig Theoderich (Dietrich der Nibelungensage) schlägt die Burgunder

523 Franken attackieren Burgund, Burgund sucht Schutz bei den benachbarten Ostgoten unter König Theoderich

526 Tod Theoderichs

534 Nach verlorener Schlacht bei Autun werden die Burgunder ins Frankenreich unter dem Merowingerkönig Chlodwig eingegliedert, jedoch bleibt „Burgund“ als Name für ein eigenständiges Volk zwischen Alpen, Jura und Saône

6.-7.Jh Zwei burgundische Teilreiche entstehen, werden aber jeweils den Franken/Merowingern wieder einverleibt, mit den Karolingern (Hausname, zurückgehend auf den fränkischen König Karl Martell), ab

751 fand das Burgunderreich ein Ende, jedoch bleibt der Landschaftsname erhalten

774 erste „Mark Verona“ unter Kaiser Karl dem Grossen

888-1133 „Königreich Burgund“ (unter burgundischem Zweig der Welfen: Rudolf I. als „König von Hochburgund“)

930/951 Rudolf II. und Konrad II. von Hochburgund bilden das „Königreich Arelat“

1031-1361 Kapetingerherzöge als französische Seitenlinie regieren in Burgund

1033 durch Erbfall geht Arelat an das „Heilige Römische Reich“; Krönung von Kaiser Konrad dem Älteren im seeländischen Payerne(!) zum „König von Burgund“

1167 Der „Lombardenbund“ gegen Stauferkaiser „Barbarossa“(Friedrich I.) wird gegründet, damit de-facto Ende der „Markgrafschaft Verona“

1268 Das Seeland und die Waadt fallen an das Reichsfürstentum Savoyen; damit Ende des „Burgunderreichs“

1363-1477 Herzoghaus von Valois-Burgund, welchem auch Karl der Kühne angehörte; dieser verlor die „Burgunderkriege“ gegen die Eidgenossen und ihre Verbündeten, und starb 1477. Danach war Burgund endgültig Geschichte (zumindest bis 2017 nur Landschaftsname)
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