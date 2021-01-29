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29.01.2021. Именно священники продают Христа (Выпуск № 187 часть I (1)).
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7281 views • January 28, 2021
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Содержание:
03:35 Разработчик Спутника-V подтвердил наличие в ней абортивного материала. https://www.youtube.com/watch?v=azgNtf4p0Pk.
04:31 Как используют абортированных детей. https://www.youtube.com/watch?v=5uMZHVbF2-Q.
06:30 СИНОД ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ВЕРУЮЩИХ... Вакцинироваться Спутником V - недопустимо! Разработчик подтвердил наличие в нем абортивного материала. (ВИДЕО).https://3rm.info/main/83535-sinod-rpc-mp-objazan-predupredit-verujuschih-vakcinirovatsja-sputnikom-v-nedopustimo-proizvoditel-jetoj-vakciny-podtverdil-nalichie-v-nej-abortivnogo-materiala.html .
07:18 Сколько заплатят, если умрёшь? Последствия и ограничения вакцины от коронавируса. https://www.youtube.com/watch?v=xJPceBZwYwk.
16:41 КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТНИКА ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. https://vk.com/eugen_kazak?z=photo209616485_457252433%2Fwall279395896_21697.
19:00 Письмо слушателя. Президент Бразилии отказался от вакцинации.
19:55 ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА... ВОЗ приказала снизить число заражений якобы из-за начавшейся вакцинации. https://3rm.info/main/83543-falsifikacija-mirovogo-masshtaba-voz-prikazala-snizit-chislo-zarazhenij-jakoby-iz-za-nachavshejsja-vakcinacii.html.
21:01 Проверяю состояние крови спустя час ношения маски!!! https://www.youtube.com/watch?v=TQe6VigjG7E.
29:08 Спасти своего ребёнка от биометрии в армии это реально… https://m.ok.ru/video/1333512507897.
37:46 Вариант ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=Zs3soepl4Ng&;feature=youtu.be.
44:58 Письмо слушателя. Опять переписка евреев против гоев.
50:34 В Шушенском появились платные электронные колонки. https://www.youtube.com/watch?v=FDHVE8a-2OU&;feature=youtu.be.
52:54 Надгробия с QR-кодами становятся популярными на кладбищах России. https://pikabu.ru/story/nadgrobiya_s_qrkodami_stanovyatsya_populyarnyimi_na_kladbishchakh_rossii_5317678.
53:45 На казанском кладбище у могил появились QR-коды. https://www.youtube.com/watch?v=-ICFddJT9oI.
55:31 Штраф пешеходу. https://www.youtube.com/watch?v=-c2FEwOFswM.
57:27 На улицах появились светофоры с камерами. https://zen.yandex.ru/media/tsm/na-ulicah-poiavilis-svetofory-s-kamerami-pereshel-na-krasnyi--poluchi-shtraf-500-rublei-5fe700d1de81402ba8620452.
01:00:14 ОШИБКА ВАРФОЛОМЕЯ/КОВИД-ДИССИДЕНТЫ/АНТИХРИСТ И ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ: РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА. https://www.youtube.com/watch?v=Mm5bmTUgORc&;feature=youtu.be.
01:06:41 Оборотни в рясах "утилизуют" Тело и Кровь Исуса Христа. https://www.youtube.com/watch?v=1xjiVjyJZiQ&;feature=emb_logo.
01:08:58 КАК ПОМОЧЬ ОТЦУ СЕРГИЮ! https://www.youtube.com/watch?v=JME9UQFski0&;feature=emb_logo.
Сегодня мы поговорим о наличии абортированных материалов в вакцине, почему священники, зная данную информацию все равно призывают сделать прививку. Узнаем какие суммы выплачиваются в случае необратимых последствий при вакцинации. Поговорим о том, как сделать так, чтобы ребенок не служил в армии, о том, как на законном уровне не делать прививку. Узнаем, как работодатели планируют заставлять своих сотрудников прививаться. Увидим, что QR-коды уже появились даже и на кладбищах, что появились светофоры с камерами, а это означает, что у большинства людей уже есть изотопная метка. Послушаем рождественскую речь патриарха Кирилла, узнаем, как оборотни в рясах "утилизуют" Тело и Кровь Иисуса Христа.
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:35 Разработчик Спутника-V подтвердил наличие в ней абортивного материала. https://www.youtube.com/watch?v=azgNtf4p0Pk.
04:31 Как используют абортированных детей. https://www.youtube.com/watch?v=5uMZHVbF2-Q.
06:30 СИНОД ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ВЕРУЮЩИХ... Вакцинироваться Спутником V - недопустимо! Разработчик подтвердил наличие в нем абортивного материала. (ВИДЕО).https://3rm.info/main/83535-sinod-rpc-mp-objazan-predupredit-verujuschih-vakcinirovatsja-sputnikom-v-nedopustimo-proizvoditel-jetoj-vakciny-podtverdil-nalichie-v-nej-abortivnogo-materiala.html .
07:18 Сколько заплатят, если умрёшь? Последствия и ограничения вакцины от коронавируса. https://www.youtube.com/watch?v=xJPceBZwYwk.
16:41 КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТНИКА ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. https://vk.com/eugen_kazak?z=photo209616485_457252433%2Fwall279395896_21697.
19:00 Письмо слушателя. Президент Бразилии отказался от вакцинации.
19:55 ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА... ВОЗ приказала снизить число заражений якобы из-за начавшейся вакцинации. https://3rm.info/main/83543-falsifikacija-mirovogo-masshtaba-voz-prikazala-snizit-chislo-zarazhenij-jakoby-iz-za-nachavshejsja-vakcinacii.html.
21:01 Проверяю состояние крови спустя час ношения маски!!! https://www.youtube.com/watch?v=TQe6VigjG7E.
29:08 Спасти своего ребёнка от биометрии в армии это реально… https://m.ok.ru/video/1333512507897.
37:46 Вариант ОТКАЗА ОТ ВАКЦИНАЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=Zs3soepl4Ng&;feature=youtu.be.
44:58 Письмо слушателя. Опять переписка евреев против гоев.
50:34 В Шушенском появились платные электронные колонки. https://www.youtube.com/watch?v=FDHVE8a-2OU&;feature=youtu.be.
52:54 Надгробия с QR-кодами становятся популярными на кладбищах России. https://pikabu.ru/story/nadgrobiya_s_qrkodami_stanovyatsya_populyarnyimi_na_kladbishchakh_rossii_5317678.
53:45 На казанском кладбище у могил появились QR-коды. https://www.youtube.com/watch?v=-ICFddJT9oI.
55:31 Штраф пешеходу. https://www.youtube.com/watch?v=-c2FEwOFswM.
57:27 На улицах появились светофоры с камерами. https://zen.yandex.ru/media/tsm/na-ulicah-poiavilis-svetofory-s-kamerami-pereshel-na-krasnyi--poluchi-shtraf-500-rublei-5fe700d1de81402ba8620452.
01:00:14 ОШИБКА ВАРФОЛОМЕЯ/КОВИД-ДИССИДЕНТЫ/АНТИХРИСТ И ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ: РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА. https://www.youtube.com/watch?v=Mm5bmTUgORc&;feature=youtu.be.
01:06:41 Оборотни в рясах "утилизуют" Тело и Кровь Исуса Христа. https://www.youtube.com/watch?v=1xjiVjyJZiQ&;feature=emb_logo.
01:08:58 КАК ПОМОЧЬ ОТЦУ СЕРГИЮ! https://www.youtube.com/watch?v=JME9UQFski0&;feature=emb_logo.
Сегодня мы поговорим о наличии абортированных материалов в вакцине, почему священники, зная данную информацию все равно призывают сделать прививку. Узнаем какие суммы выплачиваются в случае необратимых последствий при вакцинации. Поговорим о том, как сделать так, чтобы ребенок не служил в армии, о том, как на законном уровне не делать прививку. Узнаем, как работодатели планируют заставлять своих сотрудников прививаться. Увидим, что QR-коды уже появились даже и на кладбищах, что появились светофоры с камерами, а это означает, что у большинства людей уже есть изотопная метка. Послушаем рождественскую речь патриарха Кирилла, узнаем, как оборотни в рясах "утилизуют" Тело и Кровь Иисуса Христа.
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