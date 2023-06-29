As I Progress Through Dimensions, Do I See the Same Way? How Spirits See, Change of Soul And Physical Form, The Key To Understanding the Rest of Your Existence, Why Understand Love

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Original:https://youtu.be/-hAtgGGBtrc
20120505 General Discussion - Q&A From People In Adelaide P1
Cut:
1h25m46s - 1h35m09s
Website:
https://www.divinetruth.com
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“IF OUR FASCINATION IS NOT WITH LOVE, WE REALLY LOSE THE POINT OF THE ENTIRE UNIVERSE.”
@ 1h32m14s
“LOVE IS SCIENTIFIC. LOVE IS ALSO LOGICAL. IT IS ALSO OF COURSE AN EMOTION OR FEELING - IT’S EMOTIONAL. BUT IT ALSO HAS THESE OTHER FLAVOURS, THESE OTHER THINGS WE’RE OFTEN LOOKING FOR.”
@ 1h32m29s
“UNLESS YOU UNDERSTAND WHAT THE MOST IMPORTANT THING IS TO DISCOVER – LOVE, YOU WILL NEVER UNDERSTAND ALL THE OTHER THINGS THAT ARE POTENTIALLY ABLE TO DISCOVER. BECAUSE THEY ARE ALL BASED ON LAWS OF LOVE.”
@ 1h33m08s