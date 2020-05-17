© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Elon Musk ledobta a Covid19 Igazságbombát - Elon Musk Drops Covid19 Truth Bomb
Follow
2
Download MP3
Share
Report
10084 views • May 17, 2020
Egy friss interjúban Elon Musk nagyon komoly problémákat vetett fel a Covid19 diagnosztizálással és az egész járvány egészségügyi kezelésével kapcsolatban. Gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket, amiket jó pár hónapja minden tájékozódó ember is feltesz, de a főáramú médiában és már a közösségi médiában sem hangozhatnak el.
❗ A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta! A parlamenti felszólalásban elhangzott témák:
➽ Valójában a Bill Gates Alapítvány finanszírozza a WHO-t, tartja kézben a CDC-t - tárta fel a Fox News
https://www.alternativhirek.com/2020/05/valojaban-bill-gates-alapitvany.html
➽ Bill Gates, az eugenika és a népességcsökkentés összekapcsolódása - Az Eugenika és népességcsökkentés igaz története
https://www.vilaghelyzete.com/2017/06/bill-gates-az-eugenika-es.html
➽ "Bill Gates és 'háborúja a készpénz' ellen valójában óriási fenyegetés a szabadságunkra nézve!" - figyelmeztetnek sorban neves elemzők
https://www.alternativhirek.com/2020/05/bill-gates-es-haboruja-keszpenz-ellen_8.html
➽ Mi a kapcsolat a koronavírus-járvány, Bill Gates és Wuhan között, de hogy jön ide az 5G? - Tények és dokumentumok
https://www.vilaghelyzete.com/2020/01/mi-kapcsolat-koronavirus-jarvany-bill.html
➽ Az Eugenika és népességcsökkentés igaz története
https://www.vilaghelyzete.com/search?q=Eugenika
➽ Az eugenika rövid és igaz története - VIDEÓ:
https://youtu.be/GwhMwnUasXA
➽ Orwelli Microsoft szabadalmat jegyeztek be: 666 Az emberi test aktivitását szenzorral kryptovaluta-termelésre használni
https://www.alternativhirek.com/2020/04/orwelli-microsoft-szabadalmat-jegyeztek.html
A szabadalom: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
➽ J.F.Kennedy unokaöccse a Bill Gates által fejlesztett bőr alá injektálható chipre hívta fel a NY Times figyelmét
https://www.alternativhirek.com/2020/04/jfkennedy-unokaoccse-bill-gates-altal.html
➽ Orwell 2020: Koronavírus-immunitás igazolásokat akar az amerikai operatív törzs vezetője
https://www.alternativhirek.com/2020/04/orwell-2020-koronavirus-immunitas.html
➽ Netanjahu a héten az izraeli gyerekek mikrochipelését vetette fel - Szerencsére hatalmas ellenállásba ütközött!
https://www.alternativhirek.com/2020/05/netanjahu-heten-az-izraeli-gyerekek.html
➽ MONSANTO a VilagHelyzete cikkeiben:
https://www.vilaghelyzete.com/search/label/Monsanto
➽ Monsanto az AlternativHirek.com cikkeiben:
https://www.alternativhirek.com/search?q=Monsanto
➽ Siker: A Monsanto-t végre elítélték rákkeltő gyomirtói miatt (RoundUp) és 290 millió dollárt kell fizetnie az egyik beteg áldozatnak.
https://www.alternativhirek.com/2018/08/siker-monsanto-t-vegre-eliteltek.html
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
SUPPORT:
PayPal:
https://www.paypal.me/VilagHelyzete
vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:
Patreon:
https://patreon.com/VilagHelyzete
❗ A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta! A parlamenti felszólalásban elhangzott témák:
➽ Valójában a Bill Gates Alapítvány finanszírozza a WHO-t, tartja kézben a CDC-t - tárta fel a Fox News
https://www.alternativhirek.com/2020/05/valojaban-bill-gates-alapitvany.html
➽ Bill Gates, az eugenika és a népességcsökkentés összekapcsolódása - Az Eugenika és népességcsökkentés igaz története
https://www.vilaghelyzete.com/2017/06/bill-gates-az-eugenika-es.html
➽ "Bill Gates és 'háborúja a készpénz' ellen valójában óriási fenyegetés a szabadságunkra nézve!" - figyelmeztetnek sorban neves elemzők
https://www.alternativhirek.com/2020/05/bill-gates-es-haboruja-keszpenz-ellen_8.html
➽ Mi a kapcsolat a koronavírus-járvány, Bill Gates és Wuhan között, de hogy jön ide az 5G? - Tények és dokumentumok
https://www.vilaghelyzete.com/2020/01/mi-kapcsolat-koronavirus-jarvany-bill.html
➽ Az Eugenika és népességcsökkentés igaz története
https://www.vilaghelyzete.com/search?q=Eugenika
➽ Az eugenika rövid és igaz története - VIDEÓ:
https://youtu.be/GwhMwnUasXA
➽ Orwelli Microsoft szabadalmat jegyeztek be: 666 Az emberi test aktivitását szenzorral kryptovaluta-termelésre használni
https://www.alternativhirek.com/2020/04/orwelli-microsoft-szabadalmat-jegyeztek.html
A szabadalom: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
➽ J.F.Kennedy unokaöccse a Bill Gates által fejlesztett bőr alá injektálható chipre hívta fel a NY Times figyelmét
https://www.alternativhirek.com/2020/04/jfkennedy-unokaoccse-bill-gates-altal.html
➽ Orwell 2020: Koronavírus-immunitás igazolásokat akar az amerikai operatív törzs vezetője
https://www.alternativhirek.com/2020/04/orwell-2020-koronavirus-immunitas.html
➽ Netanjahu a héten az izraeli gyerekek mikrochipelését vetette fel - Szerencsére hatalmas ellenállásba ütközött!
https://www.alternativhirek.com/2020/05/netanjahu-heten-az-izraeli-gyerekek.html
➽ MONSANTO a VilagHelyzete cikkeiben:
https://www.vilaghelyzete.com/search/label/Monsanto
➽ Monsanto az AlternativHirek.com cikkeiben:
https://www.alternativhirek.com/search?q=Monsanto
➽ Siker: A Monsanto-t végre elítélték rákkeltő gyomirtói miatt (RoundUp) és 290 millió dollárt kell fizetnie az egyik beteg áldozatnak.
https://www.alternativhirek.com/2018/08/siker-monsanto-t-vegre-eliteltek.html
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
SUPPORT:
PayPal:
https://www.paypal.me/VilagHelyzete
vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:
Patreon:
https://patreon.com/VilagHelyzete
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.