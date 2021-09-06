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06.09.2021. В Италии учёные придумали способ выращивания лапши на хлебных деревьях (Выпуск № 216 часть II (2)).
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5623 views • September 06, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Объединяемся ! Больше вариантов нет ! WhatsApp 89054332753. https://www.youtube.com/watch?v=8zRh9AWjVKs.
10:48 ❗❗❗РОДИТЕЛИ ❗❗❗ Обязательно к ознакомлению!!! Потом не говорите,что "Мы не знали"!!! https://www.youtube.com/watch?v=qIOXmnamhFE&;t=328s.
20:33 Грядущий голод. Как его пережить? https://www.youtube.com/watch?v=_LffQrFm3kI.
31:05 Реальные цели вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=UUqE9mt4HCk.
42:39 Гора самоцветов — Злыдни. https://www.youtube.com/watch?v=Cyt6bt8nNr4.
59:29 Письмо слушателя. Письмо 137. Бакалейщику, о правой мере, Миссионерские письма - святитель Николай Сербский.
01:06:47 Мы рождены любить!Видео только для ЖИВЫХ людей! https://www.youtube.com/watch?v=llnTBERpQaI.
Сегодня мы обсудим реальные цели данной вакцинации, также поговорим о том, что следующий этап – это вакцинация детей, что присутствие ребенка в школе – это согласие на вакцинацию. Послушаем проповедь праведного батюшки. Увидим на наглядном примере как выглядит язычество.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Объединяемся ! Больше вариантов нет ! WhatsApp 89054332753. https://www.youtube.com/watch?v=8zRh9AWjVKs.
10:48 ❗❗❗РОДИТЕЛИ ❗❗❗ Обязательно к ознакомлению!!! Потом не говорите,что "Мы не знали"!!! https://www.youtube.com/watch?v=qIOXmnamhFE&;t=328s.
20:33 Грядущий голод. Как его пережить? https://www.youtube.com/watch?v=_LffQrFm3kI.
31:05 Реальные цели вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=UUqE9mt4HCk.
42:39 Гора самоцветов — Злыдни. https://www.youtube.com/watch?v=Cyt6bt8nNr4.
59:29 Письмо слушателя. Письмо 137. Бакалейщику, о правой мере, Миссионерские письма - святитель Николай Сербский.
01:06:47 Мы рождены любить!Видео только для ЖИВЫХ людей! https://www.youtube.com/watch?v=llnTBERpQaI.
Сегодня мы обсудим реальные цели данной вакцинации, также поговорим о том, что следующий этап – это вакцинация детей, что присутствие ребенка в школе – это согласие на вакцинацию. Послушаем проповедь праведного батюшки. Увидим на наглядном примере как выглядит язычество.
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