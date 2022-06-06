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LA TRI 0 EL TRI 0!!!!! Ecuador 0 Mexico 0 Partido Amistoso Rumbo Qatar 2022!!!!!
LaHinchadaquemeSigue
LaHinchadaquemeSigue
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40 views • June 06, 2022
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EL PRONOSTICO:
EL PRONOSTICO!!!!! REPECHAJE Eliminatorias Europeas Qatar 2022!!!!! Finalissima!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1378494189490147337?referrer=lahinchadaquemesigue

MUNDIAL QATAR 2022:
LA HINCHADA RUMBO AL MUNDIAL QATAR 2022!!!!! Sorteo de los Grupos!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1356755804073496577?referrer=lahinchadaquemesigue

CHAMPIONS LEAGUE:
REAL MADRID CAMPEON DE CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022!!!!! Liverpool FC 0 Real Madrid 1 LA GRAN FINAL!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1377421472993120267?referrer=lahinchadaquemesigue

COPA LIBERTADORES:
INDEPENDIENTE DEL VALLE GOLEA PERO NO LE ALCANZA! IDV 3 America-MG 0 Copa Libertadores 2022 Grupo D Fecha 6
https://www.minds.com/newsfeed/1376400727613640722?referrer=lahinchadaquemesigue

CONCACHAMPIONS:
RAYADOS CAMPEON DE LA CONCACAF LIGA DE CAMPEONES!!!!! Monterrey 1 America 0 LA GRAN FINAL!!!!!
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LA LIGA ESPAÑA:
ATLETI GANA EL DERBY DE MADRID!!!!! Atletico de Madrid 1 Real Madrid 0 La Liga 2021-2022 Jornada 38
https://www.minds.com/newsfeed/1370202832078114826?referrer=lahinchadaquemesigue

LIGA PRO ECUADOR:
BARCELONA SC FINALISTA!!!!! Ganador 1ra Etapa Liga Pro 2022 Ecuador!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1378137534055321615?referrer=lahinchadaquemesigue

LIGA MX MEXICO:
ATLAS BICAMPEON DE MEXICO LIGA MX CLAUSURA 2022!!!! Pachuca 2 Atlas FC 1 LA GRAN FINAL VUELTA!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1377879093109854209?referrer=lahinchadaquemesigue

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:
ECUADOR AL MUNDIAL DE QATAR 2022!!!!! Paraguay 3 Ecuador 1 Eliminatorias Sudamericanas Fecha 17
https://www.minds.com/newsfeed/1353932334381928453?referrer=lahinchadaquemesigue

ELIMINATORIAS EUROPEAS:
UCRANIA AL REPECHAJE FINAL!!!!! Escocia 1 Ucrania 3 Eliminatorias Europeas Qatar 2022!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1378946352414724106?referrer=lahinchadaquemesigue

ELIMINATORIAS CONCACAF:
MEXICO AL MUNDIAL DE QATAR 2022!!!!! Mexico 2 El Salvador 0 Eliminatorias Concacaf Fecha 14 Ronda Final
https://www.minds.com/newsfeed/1356137796443574283?referrer=lahinchadaquemesigue

MUNDIAL DE CLUBES:
CHELSEA CAMPEON DEL MUNDO!!!!! Chelsea FC 2 Palmeiras 1 Mundial de Clubes 2021 LA GRAN FINAL!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1339729462907899914?referrer=lahinchadaquemesigue

METAS ALCANZADAS:
25000 VISTAS EN MINDS!!!!! Muchas Gracias a Todos!!!!!
https://www.minds.com/newsfeed/1371600032435802130?referrer=lahinchadaquemesigue
Keywords
mexicoecuadorfutbollhqmsqatar 2022
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