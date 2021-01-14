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DESEJO DE MORRER, SUICÍDIO, DEPRESSÃO, PODEMOS TE AJUDAR- AMIGOS DA VIDA
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10 views • January 14, 2021
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Nosso email: [email protected]
Com Amor
Amigos da Vida Brasil
Estamos aqui para ajudar você caminhar nesta fase, se você nos encontrou é porque o Pai te ama muito e saiba que Ele se importa com o você está sentindo.
QUER NOSSA AJUDA, MANDE EMAIL PARA: [email protected]
Nos visite no canal AMIGOS DA VIDA no BRIGHTEON, subscreva, nos aceite como amigo e veja outros videos, filmes, musicas e outras novidades que temos em nosso canal, ele foi feito para você e vai te ajudar quando você estiver precisando de um amigo. Ficaremos felizes em receber seu email, saber sua história e orar com você.
Nosso email: [email protected]
Com Amor
Amigos da Vida Brasil
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