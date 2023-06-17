Las grandes empresas como Amazon o Apple no pagan impuestos

Las grandes empresas no pagan impuestos porque cuentan con los mejores expertos para optimizar su fiscalidad. Hasta hace poco estas técnicas solo estaban al alcance de las grandes fortunas, pero gracias a Luis de CryptoSpain la cosa ha cambiado y cualquiera puede beneficiarse (excepto los asalariados, a los que Hacienda roba antes de recibir su nómina)

Extracto de una entrevista a Luis de CryptoSpain, la persona más odiada y perseguida por los mafiosos de Hacienda. Porque no solo no permite que le roben su dinero si no que enseña públicamente cómo hacerlo de forma totalmente legal https://youtu.be/Xf9wcI1S7OA

